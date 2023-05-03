Общество 03.05.2023 в 17:16

В Улан-Удэ одобрили новую площадку под гаражи для автомобилистов 113 квартала

Ранее гаражи перенесли, чтобы возвести детскую площадку
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ одобрили новую площадку под гаражи для автомобилистов 113 квартала

Сегодня депутаты улан-удэнского горсовета рассмотрели ряд вопросов, связанных с внесением изменений в генеральный план города. С докладами выступил председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Михаил Мясищев.

Первым делом Мясищев поднял вопрос об обустройстве площадки для некапитальных гаражей жителей 113 квартала. Напомним, в прошлом году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» там возвели зону отдыха для детей и взрослых. В связи со строительством приняли решение убрать гаражи жителей, а затем выбрать для них новое место. Их решили перенести на небольшое расстояние в 111 квартал. Сейчас необходимо по документам изменить эту территорию с зоны озелененных территорий общего пользования на зону транспортной инфраструктуры. Площадь будущей площадки составит 2.4 гектаров.


«В 113 микрорайоне была благоустроена дворовая территория, где располагались некапитальные гаражи. В связи с этим комитетом по архитектуре совместно с комитетом по управлению имуществом и администрацией Октябрьского района был выбран и сформирован участок для размещения металлических гаражей. Данная территория была определена с учетом зон с особыми условиями использования и в соответствии со сводом правил. Расстояние от гаражей до жилой застройки составляет 660 метров. При этом, нормативная шаговая доступность – 800 метров  сохраняется», 

- рассказал Михаил Мясищев.
Другое изменение произойдет в микрорайоне Силикатный. По улице Забайкальская планируют расширить зону производственной базы. Имеется бесхозный участок, который в дальнейшем можно будет выставить на торги под аренду.



 В районе Ипподрома шесть гектаров земли планируют отдать под 120 новых жилых участков. Депутаты заслушали доклад и приняли к сведению все изменение.


«До того, как вынести эти вопросы на комитет, мы совместно с прокуратурой выезжали на данные объекты. Все объекты были осмотрены, и на сегодняшний день мы по обращению граждан и юридических лиц полностью привели в соответствие генеральный план», 

- резюмировал председатель комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию улан-удэнского горсовета Василий Цыремпилов.





Фото: "Номер один"; скриншоты из доклада

 

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