В Улан-Удэ одобрили новую площадку под гаражи для автомобилистов 113 квартала

Сегодня депутаты улан-удэнского горсовета рассмотрели ряд вопросов, связанных с внесением изменений в генеральный план города. С докладами выступил председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Михаил Мясищев.

Первым делом Мясищев поднял вопрос об обустройстве площадки для некапитальных гаражей жителей 113 квартала. Напомним, в прошлом году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» там возвели зону отдыха для детей и взрослых. В связи со строительством приняли решение убрать гаражи жителей, а затем выбрать для них новое место. Их решили перенести на небольшое расстояние в 111 квартал. Сейчас необходимо по документам изменить эту территорию с зоны озелененных территорий общего пользования на зону транспортной инфраструктуры. Площадь будущей площадки составит 2.4 гектаров.







«В 113 микрорайоне была благоустроена дворовая территория, где располагались некапитальные гаражи. В связи с этим комитетом по архитектуре совместно с комитетом по управлению имуществом и администрацией Октябрьского района был выбран и сформирован участок для размещения металлических гаражей. Данная территория была определена с учетом зон с особыми условиями использования и в соответствии со сводом правил. Расстояние от гаражей до жилой застройки составляет 660 метров. При этом, нормативная шаговая доступность – 800 метров – сохраняется», - рассказал Михаил Мясищев.



Другое изменение произойдет в микрорайоне Силикатный. По улице Забайкальская планируют расширить зону производственной базы. Имеется бесхозный участок, который в дальнейшем можно будет выставить на торги под аренду.





В районе Ипподрома шесть гектаров земли планируют отдать под 120 новых жилых участков. Депутаты заслушали доклад и приняли к сведению все изменение.





