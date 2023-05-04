Общество 04.05.2023 в 10:24
Шел мимо и украл
В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже
Текст: Номер один
В Бурятии в Закаменске на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о произошедшей краже. Прибыв на место преступления, росгвардейцы выяснили, что злоумышленник похитил из автомобиля, припаркованного возле магазина, где идет ремонт, набор электроинструментов.
В ходе опроса потерпевшего были установлены приметы подозреваемого, который проходил мимо и курил с отделочниками, работающими на объекте, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии в ходе отработки прилегающей территории на соседней улице задержали по приметам подозреваемого, который уже пытался продать похищенное прохожим.
Задержанный 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель сознался, что, заметив незапертый автомобиль и совершил кражу. Похищенные инструменты, стоимостью более 30 тысяч рублей, возвращены владельцу.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия
В ходе опроса потерпевшего были установлены приметы подозреваемого, который проходил мимо и курил с отделочниками, работающими на объекте, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Сотрудники Росгвардии в ходе отработки прилегающей территории на соседней улице задержали по приметам подозреваемого, который уже пытался продать похищенное прохожим.
Задержанный 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель сознался, что, заметив незапертый автомобиль и совершил кражу. Похищенные инструменты, стоимостью более 30 тысяч рублей, возвращены владельцу.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Фото: Росгвардия
Тегипреступность кража задержание