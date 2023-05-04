Шел мимо и украл

В Бурятии в Закаменске на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о произошедшей краже. Прибыв на место преступления, росгвардейцы выяснили, что злоумышленник похитил из автомобиля, припаркованного возле магазина, где идет ремонт, набор электроинструментов.В ходе опроса потерпевшего были установлены приметы подозреваемого, который проходил мимо и курил с отделочниками, работающими на объекте, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Сотрудники Росгвардии в ходе отработки прилегающей территории на соседней улице задержали по приметам подозреваемого, который уже пытался продать похищенное прохожим.Задержанный 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель сознался, что, заметив незапертый автомобиль и совершил кражу. Похищенные инструменты, стоимостью более 30 тысяч рублей, возвращены владельцу.Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Фото: Росгвардия