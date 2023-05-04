Общество 04.05.2023 в 10:24

Шел мимо и украл

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже
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Текст: Номер один
Шел мимо и украл
В Бурятии в Закаменске на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о произошедшей краже. Прибыв на место преступления, росгвардейцы выяснили, что злоумышленник похитил из автомобиля, припаркованного возле магазина, где идет ремонт, набор электроинструментов.

В ходе опроса потерпевшего были установлены приметы подозреваемого, который проходил мимо и курил с отделочниками, работающими на объекте, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии в ходе отработки прилегающей территории  на соседней улице задержали по приметам подозреваемого, который уже пытался продать похищенное прохожим.

Задержанный 41-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в полицию. Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель сознался, что, заметив незапертый автомобиль и совершил кражу. Похищенные инструменты, стоимостью более 30 тысяч рублей, возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: Росгвардия

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