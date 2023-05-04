Глава Бурятии везет в Монголию саженцы

В Селенгинском аймаке Монголии состоится выставка-ярмарка саженцев плодово-ягодных и декоративных культур из бурятских питомников. Бурятские саженцы примут участие в проекте Монголии по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев», сообщили в минсельхозе Бурятии.Завтра, 5 мая, делегация Бурятии под руководством главы республики Алексея Цыденова посетит Селенгинский аймак Монголии. Выставка-ярмарка пройдет в рамках этой поездки, в ней примут участие пять предприятий, выращивающих саженцы – «Тохойские саженцы», «Иволгинский плодово-ягодный питомник», питомник «Агроном» Тарбагатайского района, плодово-ягодный питомник «Баргузин» и БГСХА, а также в ярмарке участвуют компании, занимающиеся удобрениями и средствами защиты растений – это «НПО Арго М1» и «Агрохимсервис».«Выставка-ярмарка пройдет 5 мая в городе Сухэ-Батор на площади возле администрации Селенгинского аймака Монголии. Жителям аймака представят районированные сорта яблони, вишни, смородины, сосны, тополя и другие. Бурятские саженцы имеют большой экспортный потенциал, являются зимостойкими, жароустойчивыми и подходят для выращивания в суровых климатических условиях Монголии. На выставке-ярмарке наши сельхозтоваропроизводители планируют заключить контракты на поставку саженцев в Монголию и выйти на новые рынки сбыта», -- сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.Напомним, в Монголии с 2021 года реализуют экологический проект по борьбе с опустыниванием и деградацией почв «Миллиард деревьев», именно такое количество саженцев намерены высадить к 2030 году власти соседней страны.К слову, о популярности саженцев из Бурятии у жителей Монголии свидетельствуют хроники Россельхознадзора. Его сотрудники регулярно задерживают на границе саженцы, которые перемещаются в соседнюю страну без фитосанитарных сертификатов, а это противозаконно.Фото: минсельхозпрод Бурятии