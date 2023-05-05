Общество 05.05.2023 в 10:35

Парад, георгиевская ленточка и «Бессмертный полк» — главные символы 9 Мая

Родственники — участники Великой Отечественной войны есть в семьях у девяти из десяти россиян
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Парад, георгиевская ленточка и «Бессмертный полк» — главные символы 9 Мая
Праздник со слезами на глазах…

Великая Отечественная война затронула без преувеличения каждую семью в бывшем СССР, а День Победы является для России одной из самых значимых и самых народных дат. И, несмотря на то, что позади столько десятилетий, большая часть россиян называет День Победы самым важным праздником (65%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.ВЦИОМ представил данные опроса россиян, приуроченного к празднованию 9 Мая.

Но так было не всегда: 9 Мая возглавляет рейтинг праздников последние пять лет — начиная с 2018 г., до этого, со старта наблюдений в 2006 г., первенство отводилось Новому году. Важность Дня Победы усиливается с возрастом и достигает 70% в группе россиян старше 60 лет.

Праздник 9 Мая наполнен различной символикой, в том числе возникшей уже в XXI веке, что указывает на важность поддержки исторической памяти в новом формате: ассоциируют День Победы с военным парадом 63% россиян, далее следуют георгиевская ленточка (58%), акция «Бессмертный полк» (54%), Вечный огонь (45%), песни военных лет (43%), торжественный салют (38%). Треть наших сограждан указали на Знамя Победы (33%), ордена, медали и красные гвоздики (по 31%). Реже назывались такие варианты, как фронтовая каша (22%) и «наркомовские сто грамм» (15%).

За последние два года россияне стали чаще ассоциировать День Победы с георгиевской ленточкой (+8 п.п. к 2021 г.), медалями и орденами (+12 п.п. к 2021 г.) и красными гвоздиками (+12 п.п. к 2021 г.).

Военный парад — универсальный символ Дня Победы, в первую очередь его называют россияне обоих полов и всех возрастов, кроме старшей когорты, где на первое место выходит акция «Бессмертный полк» (63%).

Георгиевская ленточка ассоциируется с 9 Мая чаще у женщин (61% vs. 55% мужчин), реже других ее упоминают граждане старше 60 лет (48% vs. 58% среди всех россиян).

У молодежи 18-24 лет с Днем Победы чаще ассоциируются торжественный салют (50% vs. 38% среди всех россиян) и красные гвоздики (41% vs. 31%).

Никто не забыт

Родственники — участники Великой Отечественной войны есть в семьях у девяти из десяти россиян (89%), за весь период наблюдений с 2004 г. показатель оставался в диапазоне 83-91%. Еще 6% признались, что им достоверно неизвестно, воевал кто-либо из членов их семьи или нет; говорят, что их члены семьи не принимали участие в Великой Отечественной войне, только 4% наших сограждан.

Процент россиян, хорошо осведомленных о своих родных — участниках войны, в этом году составил 39%, максимум был отмечен в 2004 г. — 50%. Динамика этого показателя нелинейная: нельзя сказать, что со временем россияне стали меньше знать об этом.

Чем старше россияне, тем больше они знают об участии своих родственников в Великой Отечественной войне, что обусловлено близостью жизни старшего поколения к военным годам.

Одна на всех — мы за ценой не постоим

Цена победы в Великой Отечественной войне для советского народа была огромной — десятки миллионов жизней. Россияне в 34% случаев полагают, что основная причина столь огромных потерь — следствие внезапности нападения фашистской Германии. По 18% указали на военное и техническое превосходство Германии и жестокость гитлеровцев; 12% связывают это с тем, что сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами. На слабость и неумелость советского командования указали 4%.

Динамика этого вопроса показывает, что сегодня россияне реже связывают огромные человеческие потери в войне с внутренними факторами — слабостью командования (−8 п.п. к 2001 г.) и тем, что сталинское руководство не считалось с жертвами (−13 п.п. к 2001 г.), и чаще — с жестокостью гитлеровцев (+10 п.п. к 2001 г.).

На вопрос, мог бы Советский Союз одержать победу в этой войне без помощи союзников, большинство отвечает утвердительно — 66%, обратное мнение разделяет четверть россиян — 25%. Начиная с 2009 г. показатели не претерпевали значительных изменений, но в 2001 г. в возможность победы без участия союзников верили больше — 76%.

Чем старше россияне, тем чаще они говорят о возможности Советского Союза одержать победу над фашистской Германией без помощи союзников — в группе старше 60 лет такой ответ выбрали 77% (vs. 44% среди молодежи 18-24 лет).

Фото: «Номер один»
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