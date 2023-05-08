Трагедия пятилетней давности больно бьет по бизнесменам Улан-Удэ

Противопожарная безопасность – это, безусловно, самое важное. Ведь от этого зависит выживание людей. Но тот факт, что проверяющие органы озаботились ею только после трагедии в Кемерово, а не на этапе строительства и сдачи объектов, имеет печальные последствия. В конечном счете бизнес оказывается на грани закрытия. И не все имеют возможность выплыть из этой ситуации.Месяц назад в стране был страшный юбилей: ровно пять лет с момента Кемеровской трагедии. 25 марта 2018 года загорелся четвертый этаж торгового центра «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Пожар охватил развлекательные детские центры и кинотеатр. Из-за запертых эвакуационных выходов и заваленных лестниц погибли 60 человек, 37 из них - дети.Очаг возгорания был на последнем этаже, где находились игровые комнаты, залы кинотеатров и другие развлечения. Причиной пожара стало короткое замыкание из-за плохо смонтированной электропроводки в бывшем фабричном здании. Позднее выяснилось, что во время возгорания все эвакуационные выходы были закрыты, не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.В МЧС тогда сообщили, что из ТЦ эвакуировали 700 человек, свыше 20 граждан спасли. Площадь возгорания составила 1,6 тыс. квадратных метров. Обрушилась кровля и перекрытия между четвертым и третьим этажами. На полное тушение пожара ушло 20 часов.По уголовному делу признали виновными 12 человек: руководство торгового центра, собственников здания, ответственных за пожарную безопасность, местных чиновников и спасателей. Самый большой срок – 18 лет – получила Танзиля Комкова, бывшая начальница стройнадзора Кузбасса. Ее признали виновной в получении взятки при строительстве «Зимней вишни», за которую она закрыла глаза на нарушения.Но пределами Кемерово наведение порядка не ограничилось. По всей стране стали происходить массовые проверки ТРЦ на предмет пожарной безопасности. Не обошли они и Бурятию, где проверяющие и по сей день находят здания, где не соблюдены те или иные нормы.Еще в 2020 году Октябрьский районный суд вынес решение, касающееся ТД «Стрела» и ТД «Дмитровский». Фемида тогда встала на сторону прокурора, требовавшего от предпринимателя-собственника соблюдения норм.Требования касались противопожарного расстояния между двумя зданиями: ТД «Стрела» и ТД «Дмитровский». Оно в нормы не укладывалось и в случае пожара могло сыграть роковую роль. Предпринимателю тогда дали конкретный срок устранения - до 1 июня 2021 года.Однако дело не пошло. И вот уже в декабре 2021 года тот же Октябрьский суд дает бизнесмену отсрочку до 1 июня 2022 года.Но это не помогло. Ведь 16 февраля этого года суд получил очередное заявление об отсрочке – на этот раз до 1 августа 2023 года.«Ответчиками подана заявка в проектную организацию для составления проекта, и данные мероприятия необходимо проводить в теплое время года, в связи с чем исполнить решение суда в настоящее время не представляется возможным», - приводит суд объяснения просителей.Фемида на этот раз оказалась менее благосклонной и отказала в отсрочке. Тогда владельцы зданий обратились в Верховный суд, где подробно рассказали, почему решение суда нельзя исполнить прямо сейчас.Как следует из показаний собственников, исполнительные производства на основании того самого решения суда от 2020 года были окончены в связи с исполнением. Но «по истечении более восьми месяцев со дня прекращения исполнительного производства – в феврале 2023 года от судебного пристава-исполнителя поступила информация о том, что оконченные исполнительные производства возбуждены вновь на основании представления прокуратуры Железнодорожного района Улан-Удэ, так как необходимо исполнить противопожарное расстояние между зданиями», рассказали они в суде.Конечно, растащить здания подальше друг от друга невозможно. Поэтому решили построить противопожарную стену. Однако прежде нужен проект. И заявка в проектную организацию уже ушла.«В материалах дела имеются документы о том, что ответчиком ранее предпринимались попытки исполнить решение суда, ответчику необходимы временные затраты, что не позволяет исполнить решение суда в настоящее время. Ответчики не бездействуют, предпринимают меры к исполнению решения суда», - обращались к судьям владельцы зданий.Суд первой инстанции, отказывая в отсрочке, полагался на тот факт, что предприниматели не представили никаких доказательств в поддержку своих доводов.«Доказательств того, что работы для возведения противопожарной стены между зданиями путем установки противопожарного козырька на крыше здания должны проводиться в теплое время года, а также что заявителями поданы документы в проектную организацию для составления проекта с указанием срока исполнения, должниками не представлено. Из чего следует, что отсутствуют доказательства наличия исключительных обстоятельств, объективно препятствующих исполнению решения суда».Также Верховный суд отметил, что с момента вступления в силу изначального вердикта прошло более двух лет. Что отсрочку бизнесмену уже давали, но воз и ныне там.«Между тем нарушение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, длительность их устранения вызвана непринятием должником достаточных мер по исполнению решения, а не какими-либо объективными обстоятельствами чрезвычайного характера. Незаконное прекращение исполнительного производства, вопреки доводам жалобы, не является основанием для предоставления отсрочки исполнения судебного решения, напротив, свидетельствует, что решение суда не исполнено должниками в установленном порядке», - категорично заявил суд.В итоге никакой отсрочки не будет. А это значит, что очередной бизнес пал жертвой государственного контроля.Конечно, никто не говорит, что предпринимателей не надо заставлять исправлять свои ошибки. Но все-таки если бы власти заботились о безопасности граждан на этапе строительства, а не после того, как страшная трагедия уже произошла, то последствий было бы на порядок меньше.Фото: «Номер один»