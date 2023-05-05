Делегация из Бурятии съездила на соревнования в Монголию

С первого по третье мая в Улан-Баторе проходил международный турнир «Кубок дружбы», посвященный столетию со дня образования республики Бурятия. Делегаты соревновались в граунд-гольфе, софт-волейболе и дартсе.

Делегацию из республики возглавил депутат Народного Хурала, член комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям, президент федерации волейбола Виталий Лыгденов.

Турнир открылся исполнением гимна России и Монголии.

- Турнир организовали «Общество дружбы «Монголия – Россия» и Союз монгольских обществ дружбы. «Общество Дружбы» возглавляет Жугдэрдэмидийн Гуррагчаа – первый летчик-космонавт из Монголии. Я, как член комитета по межрегиональным связям, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям курировал это мероприятие и возглавлял делегацию республики. «Кубок дружбы» подтвердил намерения нашего дальнейшего сотрудничества в сфере спорта, - рассказывает депутат Виталий Лыгденов.

Нашу республику в Монголии представляли 32 человека. Участниками стали талантливые жители республики из разных районов и Улан-Удэ – к примеру, были представители Иволгинского, Закаменского районов, Адвокатской коллегии, архитектор Джейран Уланов и другие.

На соревнованиях участники разделились на две возрастных группы – в одной были спортсмены от 45 до 54 лет, в другой - от 55 и старше.

В граунд-гольфе отличились директор Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Будажап Цоктоев, который забил два золотых мяча в граунд-гольфе, директор компании «Теплосила» Надежда Ильина и Виталий Лыгденов, которым также удалось забить золотые мячи (золотой мяч присуждается, если участник с первого удара забили мяч в корзину - прим.редакции).





В соревнованиях по софт-волейболу команда старшего возраста из Бурятии заняла третье место, а всего состязалось 64 команды.

Виталий Лыгденов удостоился кубка Федерации за состязания по волейболу, а также получил благодарность за «Активное участие в подготовке и проведении международного турнира «Кубок дружбы».





Напомним, в 2023 году наша республика отмечает столетний юбилей. Юбилейные мероприятия в этом году будут проходить по всей Бурятии.





Фото: пресс-служба Народного Хурала