Общество 06.05.2023 в 11:31

Жители Бурятии полетят во Вьетнам

Из Иркутска запускают регулярный авиарейс в Ханой
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии полетят во Вьетнам
Авиакомпания «ИрАэро» объявила о запуске с 4 июня рейсов по маршруту Иркутск – Ханой (Вьетнам) – Иркутск на самолетах «Суперджет-100».

Как сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу  перевозчика, вылеты из Иркутска в Ханой, столицу Вьетнама, запланированы по воскресеньям (в 19:00 местного времени), прибытие во Вьетнам в 23:00. Время в пути пять часов. Обратный рейс — через 1,5 часа, прибытие в Иркутск утром следующего дня в 07:40.

Между тем, столица Вьетнама Ханой не является курортом, до моря от нее еще необходимо добраться самолетом или на автобусе, отмечают представители бурятских туроператоров.

- Туристов из Бурятии в основном интересуют такие курорты, как Нячанг и Фукуок, а они находятся на юге Вьетнама, где тепло круглый год. Все-таки Ханой — это север Вьетнама и зимой там достаточно прохладно для пляжного отдыха, - говорит улан-удэнский менеджер Мария Широкова.- Но все же это лучше, чем ничего. Тем более, что сейчас на севере Вьетнама пляжный сезон в самом разгаре. Если полетная программа заработает, то наши туристы в столицу Вьетнама поедут с удовольствием.

Тем не менее, туроператоры полагают, что основной трафик на рейсах из Иркутска в Ханой будет совсем не туристическим. В столицу Вьетнама будут преимущественно летать по делам бизнеса, с целью шоппинга, мелких оптовых закупок.

Фото: unsplash.com
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туризм авиарейс Вьетнам

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