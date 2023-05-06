Жители Бурятии полетят во Вьетнам

Авиакомпания «ИрАэро» объявила о запуске с 4 июня рейсов по маршруту Иркутск – Ханой (Вьетнам) – Иркутск на самолетах «Суперджет-100».Как сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на пресс-службу перевозчика, вылеты из Иркутска в Ханой, столицу Вьетнама, запланированы по воскресеньям (в 19:00 местного времени), прибытие во Вьетнам в 23:00. Время в пути пять часов. Обратный рейс — через 1,5 часа, прибытие в Иркутск утром следующего дня в 07:40.Между тем, столица Вьетнама Ханой не является курортом, до моря от нее еще необходимо добраться самолетом или на автобусе, отмечают представители бурятских туроператоров.- Туристов из Бурятии в основном интересуют такие курорты, как Нячанг и Фукуок, а они находятся на юге Вьетнама, где тепло круглый год. Все-таки Ханой — это север Вьетнама и зимой там достаточно прохладно для пляжного отдыха, - говорит улан-удэнский менеджер Мария Широкова.- Но все же это лучше, чем ничего. Тем более, что сейчас на севере Вьетнама пляжный сезон в самом разгаре. Если полетная программа заработает, то наши туристы в столицу Вьетнама поедут с удовольствием.Тем не менее, туроператоры полагают, что основной трафик на рейсах из Иркутска в Ханой будет совсем не туристическим. В столицу Вьетнама будут преимущественно летать по делам бизнеса, с целью шоппинга, мелких оптовых закупок.Фото: unsplash.com