По столице Бурятии проедет «Трамвай Победы»

В мэрии сообщили, что «Трамвай Победы» будет курсировать по маршруту № 2 с конечной остановки «Шишковка» 9 мая с 11:00 до 12:30. Артисты Дома культуры им. А.П. Вагжанова представят пассажирам концертно-развлекательную программу, в которой прозвучат песни военных лет и пройдут викторины на военную тему.

В «Трамвае Победы» также пройдет и акция «Георгиевская ленточка».

Напомним, георгиевскую ленту необходимо носить правильно. Размещайте ленточку на груди, в районе сердца. По форме ее можно закрепить стандартной петелькой концами вниз. Ношение ленты на руках, ниже пояса, на сумках, головных уборах, пакетах, обуви, автомобилях и в любом ином неподобающем виде запрещено.





Фото: Номер один