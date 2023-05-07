Общество 07.05.2023 в 09:40
По столице Бурятии проедет «Трамвай Победы»
Ежегодная городская акция пройдет в Улан-Удэ 9 Мая
Текст: Номер один
В мэрии сообщили, что «Трамвай Победы» будет курсировать по маршруту № 2 с конечной остановки «Шишковка» 9 мая с 11:00 до 12:30. Артисты Дома культуры им. А.П. Вагжанова представят пассажирам концертно-развлекательную программу, в которой прозвучат песни военных лет и пройдут викторины на военную тему.
В «Трамвае Победы» также пройдет и акция «Георгиевская ленточка».
Напомним, георгиевскую ленту необходимо носить правильно. Размещайте ленточку на груди, в районе сердца. По форме ее можно закрепить стандартной петелькой концами вниз. Ношение ленты на руках, ниже пояса, на сумках, головных уборах, пакетах, обуви, автомобилях и в любом ином неподобающем виде запрещено.
Фото: Номер один