В Улан-Удэ могилу ветерана войны завалило кучей мусора
Сегодня в популярной группе «Аноним 03» жители опубликовали пост негодования. Они сообщили, что могилу их дедушки завалило хламом и искусственными цветами.
Горожане пост восприняли неоднозначно. Одни жители разделили негодование авторов:
«На кладбище Южном, приехали на могилу нашего деда - ветерана Великой Отечественной войны, мусорная куча неизвестного происхождения лежит практически на могиле! Получается, что в праздник 9 Мая, нужно украшать и чистить только город? Вот так видимо, городские службы отдают дань памяти воинам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны»,
- высказались они.
«Думаю искусственные цветы и венки надо запрещать, от них только мусор», - пишет житель.
«Это уже в норму вошло, на каждом кладбище кучи такого мусора. С системой бесполезно бороться», - отмечают там же.
Другие жители задали вопрос, почему потомки героя войны самостоятельно не убрали могилу.
«А почему перед родительским днём вы не убрали могилу деда?», - задают вопрос в «Аноним 03».
«Негодовать можно по этому и другим поводам, т.к. причин для этого много, но ведь желающих идти работать на низкооплачиваемую работу нет, поэтому бардак такой во многих общественных местах. Зарплаты для такой работы надо пересматривать. Да и у нас многих иждивенческий настрой: обязаны за мной убрать», - отмечают там же.
Фото: Аноним 03