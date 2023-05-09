Общество 09.05.2023 в 19:19

В Улан-Удэ могилу ветерана войны завалило кучей мусора

Об этом сообщили жители, приехавшие на кладбище
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ могилу ветерана войны завалило кучей мусора

Сегодня в популярной группе «Аноним 03» жители опубликовали пост негодования. Они сообщили, что могилу их дедушки завалило хламом и искусственными цветами.

«На кладбище Южном, приехали на могилу нашего деда - ветерана Великой Отечественной войны, мусорная куча неизвестного происхождения лежит практически на могиле! Получается, что в праздник 9 Мая, нужно украшать и чистить только город? Вот так видимо, городские службы отдают дань памяти воинам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны»,

- высказались они.
Горожане пост восприняли неоднозначно. Одни жители разделили негодование авторов:

«Думаю искусственные цветы и венки надо запрещать, от них только мусор», - пишет житель.

«Это уже в норму вошло, на каждом кладбище кучи такого мусора. С системой бесполезно бороться», - отмечают там же.


Другие жители задали вопрос, почему потомки героя войны самостоятельно не убрали могилу.

«А почему перед родительским днём вы не убрали могилу деда?», - задают вопрос в «Аноним 03».

«Негодовать можно по этому и другим поводам, т.к. причин для этого много, но ведь желающих идти работать на низкооплачиваемую работу нет, поэтому бардак такой во многих общественных местах. Зарплаты для такой работы надо пересматривать. Да и у нас многих иждивенческий настрой: обязаны за мной убрать», - отмечают там же.


Фото: Аноним 03

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