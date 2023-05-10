Дальневосточные таможенники пресекли пересылку медали «Золотая Звезда» в Эстонию

Таможенники на Дальнем Востоке предотвратили попытку незаконной отправки в Эстонию посылки с медалью «Золотая Звезда». Государственную награду продал иностранцу через интернет хабаровчанин. Ее стоимость превышает 357 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.По факту контрабанды культурной ценности возбуждено уголовное дело, продавцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.Преступление пресечено в результате аналитической работы, проделанной сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни, которые выявили факт размещения объявления о продаже награды в интернет-магазине и отследили посылку. Мужчина пытался ввести инспекторов в заблуждение, указав в почтовой накладной, что отправляет за границу подарки стоимостью одна тысяча рублей. Медаль он завернул в фольгу и обложил елочными игрушками.Информацию о преступной схеме таможенники передали коллегам из Центральной почтовой таможни, которые досмотрели посылку по ее прибытии на Международный почтамт в Москве.Таможенная экспертиза подтвердила подлинность награды и установила, что пересылаемая медаль «Золотая Звезда» второго типа вручена 17 октября 1943 года уроженцу Красноярского края лейтенанту М. с присвоением звания Герой Советского Союза.Согласно данным архивной справки, 26 сентября 1943 года, будучи командиром взвода мото-понтонно-мостового батальона, он первым совершил рейс по переброске танков на правый берег Днепра в районе Старый Глыбов под сильным пулеметным и минометным огнем противника.На середине Днепра огнем артиллерии был пробит катер и убит катерист. Катеру и парому с танком грозила опасность, но лейтенант заложил пробоину своей курткой, взял руль, вывел паром из полосы обстрела и доставил на правый берег реки.Фото: dvtu.customs.gov.ru