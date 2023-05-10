Общество 10.05.2023 в 09:55

Дальневосточные таможенники пресекли пересылку медали «Золотая Звезда» в Эстонию

Ею был награжден уроженец Красноярского края за форсирование Днепра; награда могла оказаться в Эстонии

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Дальневосточные таможенники пресекли пересылку медали «Золотая Звезда» в Эстонию
Таможенники на Дальнем Востоке предотвратили попытку незаконной отправки в Эстонию посылки с медалью «Золотая Звезда». Государственную награду продал иностранцу через интернет хабаровчанин. Ее стоимость превышает 357 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Дальневосточной таможни.  

По факту контрабанды культурной ценности возбуждено уголовное дело,  продавцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

Преступление пресечено в результате аналитической работы, проделанной сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни, которые выявили факт размещения объявления о продаже награды в интернет-магазине и отследили посылку. Мужчина пытался ввести инспекторов в заблуждение, указав в почтовой накладной, что отправляет за границу подарки стоимостью одна тысяча рублей. Медаль он завернул в фольгу и обложил елочными игрушками.

Информацию о преступной схеме таможенники передали коллегам из Центральной почтовой таможни, которые досмотрели посылку по ее прибытии на Международный почтамт в Москве.

Таможенная экспертиза подтвердила подлинность награды и установила, что пересылаемая медаль «Золотая Звезда» второго типа вручена 17 октября 1943 года уроженцу Красноярского края лейтенанту М. с присвоением звания Герой Советского Союза.

Согласно данным архивной справки, 26 сентября 1943 года, будучи командиром взвода мото-понтонно-мостового батальона, он первым совершил рейс по переброске танков на правый берег Днепра в районе Старый Глыбов под сильным пулеметным и минометным огнем противника.

На середине Днепра огнем артиллерии был пробит катер и убит катерист. Катеру и парому с танком грозила опасность, но лейтенант заложил пробоину своей курткой, взял руль, вывел паром из полосы обстрела и доставил на правый берег реки.

Фото: dvtu.customs.gov.ru
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