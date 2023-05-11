Общество 11.05.2023 в 17:14

На окраине Улан-Удэ вновь обнаружили труп лисы

Это уже второй подобный случай за неделю
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Текст: Константин Воронов
На окраине Улан-Удэ вновь обнаружили труп лисы
В Улан-Удэ сотрудники ветеринарной станции города выезжали на место обнаружения трупа лисы в 105-м микрорайоне. Как сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии,  труп животного отправили в ветеринарную лабораторию для анализа на бешенство. Место, где нашли лису, продезинфицировали.

«За последнюю неделю это второе сообщение о нахождении трупа в лисы в пределах Улан-Удэ. Управление ветеринарии напоминает об опасности бешенства, распространяемого дикими животными. Будьте бдительны, избегайте контактов с дикими животными. Об их появлении в населенных пунктах оповещайте Бурприроднадзор и Управление ветеринарии», - предупреждают в ведомстве.

О результатах исследований на бешенство в Управлении ветеринарии обещали сообщить позднее.

Фото: Управление ветеринарии РБ
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