Очередь большегрузов вновь образовалась на МАПП Забайкальск

Правительство Забайкалья по поручению губернатора края Александра Осипова обратилось в минтранс России с просьбой урегулировать ситуацию на МАПП «Забайкальск», где образовалась очередь из большегрузов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.«Мы в круглосуточном контакте как с водителями большегрузов, так и с администрацией района. Получили от водителей коллективное обращение с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации. Но мы неоднократно говорили о том, что самостоятельно правительство края решить проблему не может, поскольку все, что касается урегулирования очередей и деятельности пункта пропуска, это федеральные полномочия. Сейчас по поручению губернатора края мы обратились в минтранс России с просьбой в оказании содействия и решении проблемной ситуации», - рассказал первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер.В настоящее время инфраструктура пункта пропуска в Забайкальске не справляется с резко возросшей потребностью в перевозках. Грузовое направление работает в дневное время с 9:00 до 21:00, а проезд транспортных средств ведется в порядке «живой» очереди.По данным министерства планирования Забайкальского края, с 15 мая 2023 года на МАПП «Забайкальск» будет введен круглосуточный режим работы грузового направления, что позволит значительно увеличить пропускную способность.Фото: 75.ru