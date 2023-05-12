Общество 12.05.2023 в 15:37

Очередь большегрузов вновь образовалась на МАПП Забайкальск

Правительство Забайкалья обратилось в минтранс России за поддержкой в урегулировании ситуации
A- A+
Текст: Номер один
Очередь большегрузов вновь образовалась на МАПП Забайкальск
Правительство Забайкалья по поручению губернатора края Александра Осипова обратилось в минтранс России с просьбой урегулировать ситуацию на МАПП «Забайкальск», где образовалась очередь из большегрузов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Мы в круглосуточном контакте как с водителями большегрузов, так и с администрацией района. Получили от водителей коллективное обращение с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации. Но мы неоднократно говорили о том, что самостоятельно правительство края решить проблему не может, поскольку все, что касается урегулирования очередей и деятельности пункта пропуска, это федеральные полномочия. Сейчас по поручению губернатора края мы обратились в минтранс России с просьбой в оказании содействия и решении проблемной ситуации», - рассказал первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер.

В настоящее время инфраструктура пункта пропуска в Забайкальске не справляется с резко возросшей потребностью в перевозках. Грузовое направление работает в дневное время с 9:00 до 21:00, а проезд транспортных средств ведется в порядке «живой» очереди.

По данным министерства планирования Забайкальского края, с 15 мая 2023 года на МАПП «Забайкальск» будет введен круглосуточный режим работы грузового направления, что позволит значительно увеличить пропускную способность.

Фото: 75.ru
Теги
транспорт МАПП Забайкальск очередь

Все новости

«Россети» сократят время на устранение аварий в Бурятии и Забайкалье
12.05.2023 в 16:38
В Бурятии устранят дефекты на участке трассы Улан-Удэ - Кяхта
12.05.2023 в 16:20
В Бурятии прошла массовая посадка леса
12.05.2023 в 15:52
В Бурятии коммерческая фирма эксплуатировала недра, не имея разрешения
12.05.2023 в 15:43
Очередь большегрузов вновь образовалась на МАПП Забайкальск
12.05.2023 в 15:37
В Бурятии Сбербанк поможет СФР в работе с предпенсионерами
12.05.2023 в 15:10
В Бурятии бандиты отомстили бизнесмену, расстрелявшему их приятеля из автомата
12.05.2023 в 14:58
На трассе в Бурятии опрокинулась фура
12.05.2023 в 13:44
Улику нашли в планшете ребенка
12.05.2023 в 12:22
В Бурятии директора школы наказали из-за конфликта между четвероклашками
12.05.2023 в 11:50
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 мая

Читайте также
«Россети» сократят время на устранение аварий в Бурятии и Забайкалье
Компания установит регистраторы аварийных событий на семи энергообъектах
12.05.2023 в 16:38
В Бурятии устранят дефекты на участке трассы Улан-Удэ - Кяхта
Последнее время нагрузка на эту дорогу сильно возросла
12.05.2023 в 16:20
В Бурятии прошла массовая посадка леса
В рамках международной акции «Сад памяти» высажено  более 60 тыс сеянцев сосны
12.05.2023 в 15:52
В Бурятии коммерческая фирма эксплуатировала недра, не имея разрешения
Компания работала на основании договора концессии
12.05.2023 в 15:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru