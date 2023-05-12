Общество 12.05.2023 в 18:30

В Тункинском районе Бурятии нашли бесхозную глыбу нефрита

Камень весом более полутонны обратили в собственность государства спустя восемь лет после находки

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В Тункинском районе Бурятии нашли бесхозную глыбу нефрита

И.о. обязанности прокурора Тункинского района обратился в Октябрьский районный суд с просьбой признать глыбу нефрита весом 594,7 кг бесхозяйной и обратить его в собственность Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, огромный камень, оказавшийся нефритом, нашли в 15 км. от временного поста МВД по РБ в лесном массиве под сваленным деревом.

Согласно заключению эксперта, камень оказался зеленым апосерпентинитовым нефритом серовато-зеленого цвета и представляет собой угловатую глыбу с вкраплениями черных рудных мелких минералов. Камень просвечивает на 0,5 см. Качество нефрита среднее. Приблизительная стоимость нефрита – тысяча рублей за 1 кг., то есть 594 700 рублей.

Старший оперуполномоченным ЭБиПК МО МВД России «Тункинский» вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления).

- В целях устранения возможности утраты или хищения изъятого имущества, его следует признать бесхозяйным и обратить в собственность государства. Учитывая, что в течение длительного времени, с мая 2015 года, права на нефрит никто не заявил, законный владелец не установлен, указанное имущество отвечает признакам бесхозяйного, - сообщается в материалах дела.

Суд решил заявление и.о. прокурора Тункинского района удовлетворить.

«Признать бесхозяйным имуществом камень общим весом 594,7 кг. бесхозяйным и обратить указанное имущество в собственность Российской Федерации. Передать камень межрегиональному территориальному управлению Росимущества для дальнейшего распоряжения», - постановили в суде.


Фото: ru.freepik.com

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