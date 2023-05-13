В Улан-Удэ отремонтируют канализационный колодец

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ провела проверку по факту прорыва канализационного коллектора на участке улиц Дружбы и Зугалайская в Улан-Удэ.

Установлено, что участок коллектора эксплуатируется с 1982 года. Капитальный ремонт объекта не проводился. В результате физического износа трубопровода обрушился железобетонный свод.

В целях недопущения дальнейшего обрушения канализационного коллектора прокурор района в суд направил исковое заявление к МУП «Водоканал» и администрации Улан-Удэ об обязании провести капитальный ремонт коллектора в срок до 31 октября 2023 года.

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение контролируется прокуратурой района.





Фото: "Номер один"