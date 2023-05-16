Общество 16.05.2023 в 14:55

В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» купили еще один автомобиль для участников СВО

«Мицубиси Делику» передадут военнослужащим 5-й танковой бригады
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» купили еще один автомобиль для участников СВО
16 мая в Улан-Удэ директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин  и коллектив предприятия передали автомобиль «Мицубиси Делика» для бойцов 5-й танковой бригады, находящихся в зоне проведения СВО. Автомобиль был приобретён за 350 тысяч рублей.

- Важно, что наши сотрудники поддерживают бойцов и в материальном, и моральном плане. Единство армии и народа России в самое непростое время всегда было отличительной чертой нашей Родины. Верю, что долгожданная Победа будет за нами! – сказал Дмитрий Скакалин.

По словам руководства, приобрести автомобиль решили коллективно, поскольку один из сотрудников предприятия является участником спецоперации.

- На нас вышел коллега, который до начала спецоперации работал больше 10 лет слесарем на сетях водоотведения в «Водоканале». В их роту для мобильности требуется небольшой, но практичный автомобиль. Коллектив предприятия откликнулся моментально. Благодарим каждого, кто участвовал и внёс свой личный вклад в приобретение этого транспортного средства. Верим, что он принесёт много пользы нашим военным, - рассказала руководитель профсоюзной организации МУП «Водоканал» Татьяна Золотарева.

На реализацию инициативы потребовался месяц - на сбор средств, поиск нужного автотранспорта и на оформление необходимых документов. В ближайшее время автомобиль будет доставлен военнослужащим при помощи народного движения «ZOV Бурятии».

Как отметили на предприятии, за последний год это уже второй автомобиль, который приобрели сотрудники «Водоканала». Первый - УАЗ 2206 - отправили в зону СВО в декабре прошлого года также по просьбе бывшего сотрудника предприятия, который служит в батальоне «Байкал».

Фото: МУП «Водоканал»
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