В Улан-Удэ сотрудники «Водоканала» купили еще один автомобиль для участников СВО

16 мая в Улан-Удэ директор «Водоканала» Дмитрий Скакалин и коллектив предприятия передали автомобиль «Мицубиси Делика» для бойцов 5-й танковой бригады, находящихся в зоне проведения СВО. Автомобиль был приобретён за 350 тысяч рублей.- Важно, что наши сотрудники поддерживают бойцов и в материальном, и моральном плане. Единство армии и народа России в самое непростое время всегда было отличительной чертой нашей Родины. Верю, что долгожданная Победа будет за нами! – сказал Дмитрий Скакалин.По словам руководства, приобрести автомобиль решили коллективно, поскольку один из сотрудников предприятия является участником спецоперации.- На нас вышел коллега, который до начала спецоперации работал больше 10 лет слесарем на сетях водоотведения в «Водоканале». В их роту для мобильности требуется небольшой, но практичный автомобиль. Коллектив предприятия откликнулся моментально. Благодарим каждого, кто участвовал и внёс свой личный вклад в приобретение этого транспортного средства. Верим, что он принесёт много пользы нашим военным, - рассказала руководитель профсоюзной организации МУП «Водоканал» Татьяна Золотарева.На реализацию инициативы потребовался месяц - на сбор средств, поиск нужного автотранспорта и на оформление необходимых документов. В ближайшее время автомобиль будет доставлен военнослужащим при помощи народного движения «ZOV Бурятии».Как отметили на предприятии, за последний год это уже второй автомобиль, который приобрели сотрудники «Водоканала». Первый - УАЗ 2206 - отправили в зону СВО в декабре прошлого года также по просьбе бывшего сотрудника предприятия, который служит в батальоне «Байкал».Фото: МУП «Водоканал»