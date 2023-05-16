Общество 16.05.2023 в 16:28

Население Бурятии продолжает сокращаться

В республике умерло почти на 500 человек больше, чем родилось
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Текст: Константин Воронов
Население Бурятии продолжает сокращаться
За январь–март 2023 года в Бурятии зарегистрировано 2502 родившихся и 2989 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года число родившихся уменьшилось на 265 человек или на 9,6%, число умерших снизилось на 789 человек или на 20,9%. Естественная убыль населения составила 487 человек, сообщает Бурятстат.

По данным ведомства, естественная убыль населения наблюдалась в 19 муниципальных образованиях республики. Наибольшее её значение отмечено в Кабанском (9,1 человек на 1000 населения), Баунтовском (8,5), Мухоршибирском (7,7), Прибайкальском и Баргузинском (по 6,5), Хоринском (6,0) районах и в Северобайкальске (6,3). Естественный прирост населения наблюдался в 4 муниципальных образованиях: в Окинском (6,9 человек на 1000 населения), Иволгинском (2,1), Кижингинском (1,4) и Закаменском (0,7) районах.

Коэффициент рождаемости составил 10,4 новорожденных на 1000 жителей и снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,8%. Высокий уровень рождаемости наблюдался в Закаменском (18,3 родившихся на 1000 населения), Окинском (16,0) и Кижингинском (15,1) районах республики. Низкий уровень рождаемости отмечен в Северобайкальске (4,3 родившихся на 1000 населения), Селенгинском (8,7) и Кабанском (8,8) районах.

Коэффициент смертности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился с 15,6 до 12,4 умерших на 1000 населения (на 20,5%). Высокий уровень смертности населения наблюдался в Джидинском, Баргузинском, Прибайкальском, Баунтовском и Хоринском районах (более 18 умерших на 1000 населения).

Отметим, за 2022 год естественная убыль населения в Бурятии составила почти тысячу человек. Еще примерно на 1,8 тысячи человек в республике стало меньше из-за миграционного оттока.


Фото: «Номер один»
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