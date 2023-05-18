Общество 18.05.2023 в 09:19

Фермеров Бурятии учат правильно осеменять коров

Искусственное осеменение выгодно сельчанам, говорят в Минсельхозе
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Текст: Константин Воронов
Фермеров Бурятии учат правильно осеменять коров
14 фермеров-животноводов из районов Бурятии обучаются методике искусственного осеменения. Как сообщили в республиканском Минсельхозе, для них провели семинар-обучение «Искусственное осеменение как фактор развития животноводства РБ».

«Скот на селе мельчает из-за инбридинга, и качество получаемой продукции становится хуже, а везти терминального быка для нас очень дорого, - рассказывает участник семинара, владелец личного подсобного хозяйства Алексей. - Хозяйство у нас небольшое, всего 40 голов, но мы хотим развивать его, и поэтому решил пройти обучение. Будем закупать семя и применять искусственное осеменение коров, это выгодно и тем самым сможем улучшить качество стада».

17 мая на базе Бурятского аграрного колледжа состоялась теоретическая часть обучения. Фермерам рассказали о нормативном регулировании искусственного осеменения, государственной поддержке и провели практическое занятие по осмотру и осеменению на тренажере.

18 мая в Мухоршибирском районе на базе «Колхоза «Искра» пройдет практическая часть обучения. Специалисты Госплемслужбы проведут мастер-класс по искусственному осеменению коров, после которого участники смогут самостоятельно применять метод искусственного осеменения в хозяйстве. По окончанию обучения участники получат сертификат о повышении квалификации «Метод искусственного осеменения сельскохозяйственных животных».

«Генетический потенциал животного, полученного путём искусственного осеменения, намного выше, чем от доморощенного быка в стаде. Фермеры могут получить субсидии на покупку семени производителей и эмбрионов сельскохозяйственных животных в размере 95%, в том числе субсидируется инструментарий разового пользования сосуд Дьюара. Кроме этого, в рамках субсидии на содержание маточного поголовья КРС молочного направления, в случае искусственного осеменения коров, применяется повышающий коэффициент «×1,2» к предусмотренной ставке. Здесь основное условие – это покупка семени быков-производителей молочного направления для двукратного осеменения маточного поголовья не менее 70% от стада на 1 января текущего года», – рассказали в Минсельхозе Бурятии.

Фото: «Номер один»
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