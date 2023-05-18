В Бурятии 18-летний убийца получил 9,5 лет колонии строгого режима за 69 ударов ножом

Девять с половиной лет проведет в колонии строгого режима 18-летний житель поселка Багдарин за убийство 67-летней соседки, проживавшей через стенку. Баунтовский районный суд признал молодого человека виновным в жестоком преступлении, сообщили в пресс-службе суда.Злоумышленник с другом подрабатывали колкой дров и, получив аванс, решили выпить. На все заработанные деньги парни закупили алкоголь - 0,7 л водки, пять бутылок пива по 1,5 л и пошли домой к будущему убийце, т.к. его мать дежурила на работе и никто мешал употреблять спиртное. После полуночи друг обвиняемого, опьянев, уснул, а хозяин квартиры продолжил выпивать. Услышав на улице шум, он вышел во внутренний дворик и увидел в нем 67-летнюю соседку. С пенсионеркой у него уже не раз случались конфликты. Вероятно, именно неприязненные отношения и послужили причиной возникновения прямого преступного умысла на убийство пожилой женщины.Сначала молодой человек нанес потерпевшей не менее трех ударов ножом в область живота, затем сбегал домой и, схватив второй нож в виде топорика, догнал попытавшуюся спастись женщину. Он нанес ей множество ударов ножом в спину, а когда женщина упала, то продолжил бить ножом в шею, грудную клетку. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте.Всего убийца нанес потерпевшей не менее 69 ударов ножом. Женщина пыталась закрываться руками, поэтому часть ударов пришлась по рукам, в результате чего один палец потерпевшей был отрублен.После преступник позвонил матери и сообщил, что зарезал соседку. Затем молодой человек вызвал полицию, и сознался в совершенном убийстве.В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, показания суду дать отказался, воспользовался правом, гарантированным статьей 51 Конституции РФ. Суд оглашал его показания, данные в ходе предварительного следствия.В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых признательных показаний относительно способа, мотива совершения преступления, явку с повинной, неудовлетворительное состояние здоровья, молодой возраст.Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений, а также употребление алкоголя, которое, по мнению суда, способствовало совершению подсудимым особо тяжкого преступления против жизни и здоровья потерпевшей, нивелировав в сознании подсудимого общепринятые правила поведения в обществе и запреты на причинение вреда жизни и здоровью других людей.Приговор не вступил в законную силу.Фото: pixabay.com