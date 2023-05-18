Общество 18.05.2023 в 16:58

В Бурятии 18-летний убийца получил 9,5 лет колонии строгого режима за 69 ударов ножом

Он убивал 67-летнюю соседку из-за прежних конфликтов и неприязненных отношений
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В Бурятии 18-летний убийца получил 9,5 лет колонии строгого режима за 69 ударов ножом
Девять с половиной лет проведет в колонии строгого режима 18-летний  житель поселка Багдарин за убийство 67-летней соседки, проживавшей через стенку. Баунтовский районный суд признал молодого человека виновным в жестоком преступлении, сообщили в пресс-службе суда.

Злоумышленник  с  другом   подрабатывали колкой  дров и, получив   аванс, решили   выпить. На все заработанные  деньги парни закупили алкоголь -  0,7 л водки, пять бутылок пива по 1,5 л и  пошли домой к будущему убийце, т.к.  его мать   дежурила на  работе и  никто мешал употреблять спиртное. После  полуночи  друг обвиняемого,   опьянев, уснул, а  хозяин квартиры продолжил выпивать. Услышав  на улице  шум, он  вышел  во внутренний дворик и увидел в  нем  67-летнюю соседку. С пенсионеркой у него уже не  раз случались  конфликты. Вероятно, именно  неприязненные  отношения и послужили причиной возникновения прямого преступного умысла на убийство пожилой женщины.

Сначала молодой человек нанес потерпевшей не  менее трех ударов ножом в область живота, затем сбегал домой и, схватив  второй  нож в виде топорика, догнал попытавшуюся спастись женщину. Он нанес ей множество ударов ножом в спину, а когда  женщина  упала, то продолжил бить ножом  в шею, грудную клетку. От полученных   телесных  повреждений  потерпевшая  скончалась  на  месте.

Всего  убийца нанес  потерпевшей  не менее 69 ударов ножом. Женщина пыталась закрываться  руками, поэтому часть ударов пришлась по рукам, в результате чего один палец потерпевшей был отрублен.

После  преступник  позвонил  матери и сообщил, что зарезал соседку. Затем  молодой человек  вызвал  полицию, и сознался  в совершенном убийстве.

В судебном  заседании подсудимый  вину в совершении преступления признал полностью, показания суду дать отказался, воспользовался правом, гарантированным статьей 51 Конституции РФ. Суд оглашал его показания, данные в ходе предварительного следствия.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче правдивых признательных показаний относительно способа, мотива совершения преступления, явку с повинной, неудовлетворительное состояние здоровья, молодой возраст.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал рецидив преступлений, а также употребление алкоголя, которое, по мнению суда, способствовало совершению подсудимым особо тяжкого преступления против жизни и здоровья потерпевшей, нивелировав в сознании подсудимого общепринятые правила поведения в обществе  и запреты на причинение вреда жизни и здоровью других людей.

Приговор не вступил в  законную  силу.

Фото: pixabay.com

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