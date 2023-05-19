Общество 19.05.2023 в 09:37

Проект главы Бурятии «Брат отца» может быть растиражирован по всей стране

Он участвует в конкурсе «Сильные идеи для нового времени»
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Текст: Константин Воронов
Проект главы Бурятии «Брат отца» может быть растиражирован по всей стране
Проект «Брат отца» по сопровождению семьей с детьми погибших участников спецоперации участвует в конкурсе форума «Сильные идеи для нового времени». Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, сто идей, получивших самые высокие оценки, будут растиражированы по всей стране.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводит Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Это масштабное событие, организуемое с целью формирования содружества инициативных людей и консолидации 100 сильных идей для развития страны.

Напомним, реализовать проект «Брат отца» 6 марта предложил глава Бурятии. Идея предусматривает полную опеку семьи погибшего военнослужащего в качестве родственных отношений. В проекте уже принимают участие сам глава Бурятии, зампреды правительства Петр Мордовской и Евгения Лудупова, министр социальной защиты населения Татьяна Быкова, депутат Хурала Иннокентий Вахрамеев, глава Северобайкальского района Игорь Пухарев, глава Тарбагатайского района Владимир Смолин и другие.

Инициативу поддержали многие районы Бурятии. Желающие стать «братьями отцов» могут обраться в отделы социальной защиты по месту жительства.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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