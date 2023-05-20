ТГК-14 заставят меньше «коптить» небо

Восточно-байкальский межрайонный природоохранный прокурор вынужден был отправиться в суд, чтобы заставить ТГК-14 снизить вредные выбросы в и так загрязненную атмосферу Улан-Удэ. Представители тепловой компании сильно сопротивлялись, ведь установка оборудования по очистке газов - дело дорогостоящее. А выбор между легкими горожан и чистой прибылью очевиден.Иск к ТГК-14 поступил в суд от восточно-байкальского межрайонного природоохранного прокурора. Он требовал оборудовать установками очистки газов дымовую трубу котельной школы № 54 и дымовую трубу котельной амбулатории КЭЧ.«Прокурорской проверкой выявлено отсутствие у котельных школы и амбулатории газоочистного оборудования, что влечет негативное влияние на состояние окружающей среды вследствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, несоблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду», - сообщил прокурор суду.Представители ответчика, конечно, с требованиями не согласились. И заявили, что «установки очистки газа обязательны не для всех объектов хозяйственной деятельности, а только в случаях превышения нормативов допустимых выбросов». А также что инвестиционная программа предусматривает переход котлов на электрические уже в 2024 году.Также они добавили, что «доказательств превышения нормативов выбросов вредных веществ суду не представлено, поскольку замеров при проверке не проводилось. При этом ответчиком представлялись результаты производственного контроля и, согласно протоколам измерений, превышения нормативов не имелось, так как обществом реализуются иные мероприятия по уменьшению выбросов. Ответчиком во исполнение природоохранного законодательства осуществляется производственный контроль, выражающийся в разработке расчетов нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ».Была и попытка переложить ответственность на других. Это довольно частный довод в подобных судебных разборках. На этот раз ТГК-14 пыталась перевести стрелки на комитет по имуществом Улан-Удэ, которому и принадлежат обе котельные. Впрочем, тепловой монополист взял их в аренду, а значит, и обязанность содержать эти объекты.«Кроме того, проектная документация на установку котельных школы и амбулатории, прошедшая все необходимые согласования и экспертизы до ее запуска, изначально не предусматривала какого-либо раздела и пункта об обязательной установке газоочистного сооружения, соответственно, такая установка для данных котельных необязательна», - продолжали представители монополиста убеждать суд.Впрочем, природоохранный прокурор был неумолим: «Все объекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны быть оборудованы установками очистки газа, что прямо следует из природоохранного законодательства. Считает доводы ответчика о том, что выбросы котельными производятся в рамках предельно допустимых нормативов необоснованными, поскольку такое обстоятельство не освобождает общество от обязанности оборудовать котельные газоочистным оборудованием».Исследуя это дело, суд выяснил, что котельная школы № 54 имеет четыре стационарных источника выброса загрязняющих веществ в атмосферу.«За 2021 год выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от всех источников выбросов от объекта негативного воздействия котельной школы № 54 - составил 7,398 тонны, из них твердые вещества - 2,863 т/год, газообразные и жидкие - 4,535 тонны, из них: диоксид серы - 0,49 тонны, оксид углерода - 3,928 тонны, оксид азота - 0,117 тонны», - приводит суд печальные цифры в своем решении.Не лучше дела и на котельной амбулатории КЭЧ. Среди выбрасываемых в воздух веществ: бенз(а)пирен, пыль неорганическая (20 - 70% SiО2 (зола угольная), коксовый остаток (сажа), азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид.На этом фоне доводы ТГК-14 суд счел недостаточно убедительными. В итоге и в первой инстанции, и в Верховном суде Бурятии, куда компания обратилась с апелляционной жалобой, - один вердикт: обязать ТГК-14 установить защитное оборудование на обе котельные.Надеемся, что активная позиция силовиков в вопросе чистого воздуха Улан-Удэ позволит хоть немного облегчить жизнь горожанам и спасти их легкие от уже ставшего привычным смога.Фото: «Номер один»