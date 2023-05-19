Жительница Бурятии взыскала с минобороны полтора миллиона за смерть брата

Родной брат истицы проходил военную службу по контракту в одной из войсковых частей в должности «водитель», имел звание «ефрейтор».



Осенью 2021 года мужчина погиб на территории части. Водитель и один из его сослуживцев находились в ангаре военной техники. Сослуживец участвовал в передаче вооружения и показывал работу бронетранспортера. Мужчина выстрелил из пушки, желая показать, как она работает. Оказалось, что в пушке был осколочно-фугасный зажигательный снаряд. Снаряд попал в установленную на крыше впереди стоящего бронеавтомобиля, антенну, разорвался и причинил находившемуся в салоне бронеавтомобиля водителю тяжкие телесные повреждения в виде взрывной сочетанной травмы головы, груди, конечностей.

От полученных травм ефрейтор скончался. Суд признал сослуживца погибшего виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ.

Минобороны выплатило страховые суммы жене, дочери и матери погибшего, также они получили единовременное пособие. Жене и дочери погибшего дали в собственность квартиру. Военнослужащего посмертно представили к государственной награде.

Представители минобороны в суде возражали против удовлетворения иска.

Суд решил требования истицы удовлетворить частично и обязать минобороны выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб.





Фото: "Номер один"