Общество 19.05.2023 в 17:07

В Бурятии в день проведения Последнего звонка не будут продавать алкоголь

Нарушителей ждут крупные штрафы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии в день проведения Последнего звонка не будут продавать алкоголь
С 19 по 27 мая во всех школах республики пройдет Последний звонок. В Минпромторге Бурятии напомнили, что согласно закону, на территории региона не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Сурхарбана, в Международный день защиты детей, в День города (района), День знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.

Штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют: на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.


Фото: «Номер один»
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