Общество 22.05.2023 в 16:15

В Бурятии аттестованы экспортеры дериватов в Юго-Восточную Азию

Они поставляют мускус кабарги, желчь бурового медведя в КНР, Южную Корею, Гонконг, Таиланд
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии аттестованы экспортеры дериватов в Юго-Восточную Азию
Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провело ветеринарно-санитарное обследование двух предприятий, занимающихся в Улан-Удэ заготовкой, расфасовкой и  хранением непищевой продукции животного происхождения (мускус кабарги, желчь бурового медведя, а также шкуры нерпы и северного оленя).

Аттестация проведена на основании поступивших заявок с целью установления соответствия деятельности юридических лиц основополагающим ветеринарным требованиям стран-импортеров, сообщили в пресс-службе управления.

Одно предприятие будет поставлять струю кабарги и желчь бурового медведя в специальный административный район Гонконг, Республику Корея и Китайскую Народную Республику, второе – отправлять шкуры нерпы и северного оленя, кроме перечисленных стран, в Таиланд, Тайвань, Вьетнам, Индию и Монголию.

По результатам ветеринарно-санитарного обследования надзорное ведомство приняло решение о соответствии хозяйствующих субъектов ветеринарным требованиям потребителей. Предприятия из столицы Бурятии  внесены в федеральный Реестр экспортеров в подсистеме «Цербер» государственной информационной системы в области ветеринарии.

К примеру, из Иркутской области в Юго-Восточную Азию под контролем Россельхознадзора за минувший год экспортировано 192 кг мускуса (струи) кабарги, редкого сырья животного происхождения, используемого в парфюмерии и тибетской медицине (отправки в Гонконг и Южную Корею).

Названия фирм-экспортеров не приводятся.

Фото: 38fsvps.ru

Теги
экспорт дериваты аттестация

Все новости

Олимпиадада илагшадые Игорь Марковец амаршалба
22.05.2023 в 16:47
Выехать из 102-го квартала Улан-Удэ станет проще
22.05.2023 в 16:38
В Улан-Удэ Селенгинский мост обещают заасфальтировать до конца недели
22.05.2023 в 16:25
В Бурятии аттестованы экспортеры дериватов в Юго-Восточную Азию
22.05.2023 в 16:15
Ремонт «третьей» тепломагистрали в Улан-Удэ: ГВС дадут лишь 1 сентября
22.05.2023 в 16:01
«Провел в коме 8 месяцев»
22.05.2023 в 15:46
Мэрию Улан-Удэ заставляют провести воду в 121-126 микрорайоны
22.05.2023 в 15:43
Руководство ВСЖД войдет в состав группы по развитию дальневосточных городов
22.05.2023 в 15:33
В Бурятии 74-летний мужчина похитил сотовый телефон из машины участника ДТП
22.05.2023 в 14:01
Ловушки для ловли бродячих собак Улан-Удэ живьем показали эффективность
22.05.2023 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 мая

Читайте также
Олимпиадада илагшадые Игорь Марковец амаршалба
22.05.2023 в 16:47
Выехать из 102-го квартала Улан-Удэ станет проще
Дорогу возле гипермаркета «ZOOM» расширят
22.05.2023 в 16:38
В Улан-Удэ Селенгинский мост обещают заасфальтировать до конца недели
После этого подрядчик приступит к работам на мосту через Степную протоку
22.05.2023 в 16:25
Ремонт «третьей» тепломагистрали в Улан-Удэ: ГВС дадут лишь 1 сентября
Ремонт и перевод Стеклозавода на ТЭЦ-1 обойдутся в два миллиарда рублей
22.05.2023 в 16:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru