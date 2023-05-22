В Бурятии аттестованы экспортеры дериватов в Юго-Восточную Азию

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии провело ветеринарно-санитарное обследование двух предприятий, занимающихся в Улан-Удэ заготовкой, расфасовкой и хранением непищевой продукции животного происхождения (мускус кабарги, желчь бурового медведя, а также шкуры нерпы и северного оленя).Аттестация проведена на основании поступивших заявок с целью установления соответствия деятельности юридических лиц основополагающим ветеринарным требованиям стран-импортеров, сообщили в пресс-службе управления.Одно предприятие будет поставлять струю кабарги и желчь бурового медведя в специальный административный район Гонконг, Республику Корея и Китайскую Народную Республику, второе – отправлять шкуры нерпы и северного оленя, кроме перечисленных стран, в Таиланд, Тайвань, Вьетнам, Индию и Монголию.По результатам ветеринарно-санитарного обследования надзорное ведомство приняло решение о соответствии хозяйствующих субъектов ветеринарным требованиям потребителей. Предприятия из столицы Бурятии внесены в федеральный Реестр экспортеров в подсистеме «Цербер» государственной информационной системы в области ветеринарии.К примеру, из Иркутской области в Юго-Восточную Азию под контролем Россельхознадзора за минувший год экспортировано 192 кг мускуса (струи) кабарги, редкого сырья животного происхождения, используемого в парфюмерии и тибетской медицине (отправки в Гонконг и Южную Корею).Названия фирм-экспортеров не приводятся.Фото: 38fsvps.ru