Выехать из 102-го квартала Улан-Удэ станет проще

- После уширения дороги и переустройства светофорного объекта будут две полосы движения - по направлению к центру города и в обратном направлении, а также дополнительная третья полоса именно для отворота в 102 микрорайон – это разгрузит потоки и увеличит пропускную способность дороги, - рассказал начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.





В Улан-Удэ расширяют дорогу по улице Бабушкина для добавления по дополнительной полосе в обеих направлениях. Как сообщили в мэрии города, это делается для удобства автомобилистов, которые заезжают или выезжают из 102-го микрорайона.В ремонт попал участок протяженностью около 200 метров – по 100 метров до и после перекрестка с улицей Ринчино. Сейчас ведутся работы по устройству подпорной стены. Их выполняет подрядная организация ООО «Агаст». Ремонт должен быть завершен до конца этого года.Фото: мэрия Улан-Удэ