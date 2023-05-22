Общество 22.05.2023 в 16:38
Выехать из 102-го квартала Улан-Удэ станет проще
Дорогу возле гипермаркета «ZOOM» расширят
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ расширяют дорогу по улице Бабушкина для добавления по дополнительной полосе в обеих направлениях. Как сообщили в мэрии города, это делается для удобства автомобилистов, которые заезжают или выезжают из 102-го микрорайона.
В ремонт попал участок протяженностью около 200 метров – по 100 метров до и после перекрестка с улицей Ринчино. Сейчас ведутся работы по устройству подпорной стены. Их выполняет подрядная организация ООО «Агаст». Ремонт должен быть завершен до конца этого года.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- После уширения дороги и переустройства светофорного объекта будут две полосы движения - по направлению к центру города и в обратном направлении, а также дополнительная третья полоса именно для отворота в 102 микрорайон – это разгрузит потоки и увеличит пропускную способность дороги, - рассказал начальник отдела автомобильных дорог МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.
В ремонт попал участок протяженностью около 200 метров – по 100 метров до и после перекрестка с улицей Ринчино. Сейчас ведутся работы по устройству подпорной стены. Их выполняет подрядная организация ООО «Агаст». Ремонт должен быть завершен до конца этого года.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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