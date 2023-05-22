В день фестиваля «Последний звонок» в Улан-Удэ усилят работу автобусов по маршруту №37

В Улан-Удэ завтра, 23 мая, на территории Этнографического музея народов Забайкалья состоится фестиваль «Последний звонок-2023». МУП «Городские маршруты» в этот день усилит работу маршрута №37 и выпустит на линию шесть «Волгабасов» большой вместимости, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации столицы Бурятии.Также с 13:00 будут курсировать три автобуса «ПАЗ» по маршруту от Этнографического музея до остановок «Стрелка» (один автобус «ПАЗ») и «Оранж Хаус» (два автобуса «ПАЗ»). С 19:30 дополнительно будут курсировать шесть автобусов «Волгабас», которые будут отправляться по маршруту №37 от Этнографического музея.«Для удобства гостей и участников фестиваля МУП «Городские маршруты» в этот день выделят десять «Волгабасов». От Этнографического музея автобусы будут отправляться при полной загрузке и следовать по маршруту №37. В течение всего дня будут работать и частные перевозчики», - говорит замдиректора МУП «Городские маршруты» Александр Надточин.Телефоны диспетчерской МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, «горячей линии» по работе городского пассажирского транспорта - 45-45-53.Фото: ulan-ude-info.ru