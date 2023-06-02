Возврат неисправного тонометра

Вопрос: «Приобрели в аптеке тонометр, но дома выяснили, что он не работает. Могу ли я его вернуть в аптеку?»

Анна Максимовна, Улан-Удэ

Отвечает Роспотребнадзор:

- Согласно ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» нельзя произвести возврат в аптеку медицинских товаров если они надлежащего качества. Эти товары входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

В указанный перечень входят товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текстиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура медицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы по уходу за детьми, лекарственные препараты).

Если прибор не работает, то потребитель вправе обратиться в аптеку для возврата уплаченных денежных средств. Для определения причин выявленных недостатков необходимо провести проверку качества и экспертизу, для чего сотрудник аптеки обязан принять у покупателя тонометр.

Если недостатки экспертом будут признаны производственными, то есть возникшими не по вине потребителя, то Закон на стороне потребителя.

В таком случае потребитель имеете право получить деньги за некачественный медицинский товар. В суде при этом потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие продажи товара ненадлежащего качества, и компенсации морального вреда, ведь отсутствие тонометра наверняка причинило покупателю неудобства.