Общество 24.05.2023 в 09:00

Наглость города берет

Знаете, представители какой профессии самые дерзкие?
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Текст: Номер один
Наглость города берет

Ответ очевиден – это расклейщики объявлений. Ни предупреждения, ни штрафы не мешают им заниматься своим грязным делом даже на глазах возмущенных чиновников. 

Эта история о несгибаемом характере, упорстве и целеустремленности. Компания с характерным названием ООО «Твой путь» - олицетворение всех этих черт.

Начнем с того, что в сентябре прошлого года на эту фирму составили десять протоколов за расклейку объявлений в неположенных местах. Каждый со штрафом в 60 тыс. рублей. Итого 600 тысяч за раз.

Остановило ли это наших героев? Нет! Более того, они продемонстрировали неслыханную дерзость, когда расклеивали объявления прямо на глазах городского чиновника – директора МБУ «Горсвет» Алексея Тулонова. Последний, наблюдая подобную наглость, вызвал полицию. И ООО «Твой путь» снова ждет наказание.

Но надеяться на то, что это остановит дерзких расклейщиков, едва ли возможно. Не исключаем, что в следующий раз их поймают за расклейкой объявлений прямо на крыльце мэрии Улан-Удэ, а то и на самой голове Ленина.

Впрочем, деньги на штрафы не резиновые. А значит, не исключено, что скоро в неположенных местах появятся объявления следующего содержания: «Продам прибыльный бизнес по расклейке объявлений».

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