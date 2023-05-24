Общество 24.05.2023 в 12:56
Пенсионеры Бурятии получили в подарок от «Ростелекома» «Азбуку Интернета»
Она помогает пожилым людям освоить компьютер и смартфон
Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» в Улан-Удэ подарил учебное пособие «Азбука интернета» пенсионерам – выпускникам курсов компьютерной грамотности. Совместный образовательный проект реализуют оператор связи и Бурятское отделение Союза пенсионеров России.
«Азбука интернета» помогает пожилым людям освоить компьютер и смартфон, стать уверенными интернет–пользователями. В этом году обучение прошли уже 80 человек, до конца года за парты сядут еще 60 пенсионеров.
«Выпускники наших курсов, дедушки и бабушки, становятся пользователями соцсетей и мессенджеров, больше общаются с детьми и внуками — сокращается цифровой разрыв между поколениями. Знания и навыки, которые слушатели получают на наших занятиях, пригождаются им в повседневной жизни», — рассказала Юлия Бальжанова, преподаватель Бурятского республиканского индустриального техникума.
«Учебное пособие “Азбука Интернета” постоянно развивается, в нем появляются новые главы и разделы. Например, на понятном и доступном языке рассказывается о безопасности в интернете: вирусах и антивирусных программах, подборе надежных паролей и защите от мошенничества в Сети. Следуя пошаговым инструкциям учебника, можно распечатать документ, подать онлайн-заявление в госорганы, купить на сайте билет на поезд и даже попробовать найти работу через веб-ресурсы кадровых агентств», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.
«Ростелеком» напоминает пенсионерам о возможности участия во Всероссийском конкурсе эссе «Спасибо Интернету» на сайте « Азбука Интернета». В этом году он проходит с 24 апреля по 23 октября по нескольким номинациям: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда» и специальная номинация «Спасибо моему учителю!».
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
«Азбука интернета» помогает пожилым людям освоить компьютер и смартфон, стать уверенными интернет–пользователями. В этом году обучение прошли уже 80 человек, до конца года за парты сядут еще 60 пенсионеров.
«Выпускники наших курсов, дедушки и бабушки, становятся пользователями соцсетей и мессенджеров, больше общаются с детьми и внуками — сокращается цифровой разрыв между поколениями. Знания и навыки, которые слушатели получают на наших занятиях, пригождаются им в повседневной жизни», — рассказала Юлия Бальжанова, преподаватель Бурятского республиканского индустриального техникума.
Курсы начинаются с азов: преподаватели рассказывают, как включить и выключить компьютер, пользоваться клавиатурой и другими периферийными устройствами. К окончанию обучения слушатели могут найти в интернете нужную информацию, написать письмо по электронной почте, скачать мобильное приложение, заплатить за коммунальные услуги, записаться на прием к врачу онлайн, а также оформить необходимые справки на портале Госуслуги.
«Учебное пособие “Азбука Интернета” постоянно развивается, в нем появляются новые главы и разделы. Например, на понятном и доступном языке рассказывается о безопасности в интернете: вирусах и антивирусных программах, подборе надежных паролей и защите от мошенничества в Сети. Следуя пошаговым инструкциям учебника, можно распечатать документ, подать онлайн-заявление в госорганы, купить на сайте билет на поезд и даже попробовать найти работу через веб-ресурсы кадровых агентств», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.
«Ростелеком» напоминает пенсионерам о возможности участия во Всероссийском конкурсе эссе «Спасибо Интернету» на сайте « Азбука Интернета». В этом году он проходит с 24 апреля по 23 октября по нескольким номинациям: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда» и специальная номинация «Спасибо моему учителю!».
Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
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