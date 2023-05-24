Пенсионеры Бурятии получили в подарок от «Ростелекома» «Азбуку Интернета»

Курсы начинаются с азов: преподаватели рассказывают, как включить и выключить компьютер, пользоваться клавиатурой и другими периферийными устройствами. К окончанию обучения слушатели могут найти в интернете нужную информацию, написать письмо по электронной почте, скачать мобильное приложение, заплатить за коммунальные услуги, записаться на прием к врачу онлайн, а также оформить необходимые справки на портале Госуслуги.



