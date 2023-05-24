Общество 24.05.2023 в 12:56

Пенсионеры Бурятии получили в подарок от «Ростелекома» «Азбуку Интернета»

Она помогает пожилым людям освоить компьютер и смартфон
A- A+
Текст: Иван Иванов
Пенсионеры Бурятии получили в подарок от «Ростелекома» «Азбуку Интернета»
«Ростелеком» в Улан-Удэ подарил учебное пособие «Азбука интернета» пенсионерам – выпускникам курсов компьютерной грамотности. Совместный образовательный проект реализуют оператор связи и Бурятское отделение Союза пенсионеров России.

«Азбука интернета» помогает пожилым людям освоить компьютер и смартфон, стать уверенными интернет–пользователями. В этом году обучение прошли уже 80 человек, до конца года за парты сядут еще 60 пенсионеров.

«Выпускники наших курсов, дедушки и бабушки, становятся пользователями соцсетей и мессенджеров, больше общаются с детьми и внуками — сокращается цифровой разрыв между поколениями. Знания и навыки, которые слушатели получают на наших занятиях, пригождаются им в повседневной жизни», — рассказала Юлия Бальжанова, преподаватель Бурятского республиканского индустриального техникума.

Курсы начинаются с азов: преподаватели рассказывают, как включить и выключить компьютер, пользоваться клавиатурой и другими периферийными устройствами. К окончанию обучения слушатели могут найти в интернете нужную информацию, написать письмо по электронной почте, скачать мобильное приложение, заплатить за коммунальные услуги, записаться на прием к врачу онлайн, а также оформить необходимые справки на портале Госуслуги.


«Учебное пособие “Азбука Интернета” постоянно развивается, в нем появляются новые главы и разделы. Например, на понятном и доступном языке рассказывается о безопасности в интернете: вирусах и антивирусных программах, подборе надежных паролей и защите от мошенничества в Сети. Следуя пошаговым инструкциям учебника, можно распечатать документ, подать онлайн-заявление в госорганы, купить на сайте билет на поезд и даже попробовать найти работу через веб-ресурсы кадровых агентств», — рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Здаров.

«Ростелеком» напоминает пенсионерам о возможности участия во Всероссийском конкурсе эссе «Спасибо Интернету» на сайте « Азбука Интернета». В этом году он проходит с 24 апреля по 23 октября по нескольким номинациям: «Портал gosuslugi.ru — мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда» и специальная номинация «Спасибо моему учителю!».

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
Теги
Ростелеком

Все новости

В районе Бурятии на дорогу выбежал медвежонок
24.05.2023 в 13:14
Пенсионеры Бурятии получили в подарок от «Ростелекома» «Азбуку Интернета»
24.05.2023 в 12:56
В Улан-Удэ работника авиазавода признали виновным в убийстве
24.05.2023 в 12:47
В Улан-Удэ на «Библионочи» пройдет косплей-дефиле
24.05.2023 в 12:27
Не заблуждайтесь насчет этих видов господдержки
24.05.2023 в 12:08
В Улан-Удэ ищут пропавшего мужчину
24.05.2023 в 11:59
Жители района Бурятии не хотят ездить с пьяными в одном автобусе
24.05.2023 в 11:49
Покупка вторичного жилья: особенности
24.05.2023 в 11:48
В Улан-Удэ «Светофор» продавал семена с нарушениями
24.05.2023 в 11:36
В Улан-Удэ случайно задержанный мужчина оказался злостным алиментщиком
24.05.2023 в 11:28
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
В районе Бурятии на дорогу выбежал медвежонок
Жители засняли дикого зверя на видео
24.05.2023 в 13:14
Не заблуждайтесь насчет этих видов господдержки
24.05.2023 в 12:08
Жители района Бурятии не хотят ездить с пьяными в одном автобусе
«Невозможно дышать в маршруте», - жалуются в группах
24.05.2023 в 11:49
Покупка вторичного жилья: особенности
На вторичном рынке покупка квартиры сопряжена с некоторыми рисками
24.05.2023 в 11:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru