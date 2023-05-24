В районе Бурятии на дорогу выбежал медвежонок

В Баунтовском районе жителям на трассе повстречался медвежонок. Видео с косолапым опубликовали в местной группе «Баунт-инфо 24/7». На кадрах видно, как медвежонок бежит вдоль дороги впереди машины. Встреча произошла по трассе в поселок Северный.







«Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к медвежатам, какими бы они не казались вам милыми и симпатичными. Не пытайтесь их накормить или подманить. Всегда с ними поблизости находится их мать»,

- предупреждают жителей.



Фото: скриншот из видео