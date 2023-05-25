Глава Бурятии пообещал не закрывать противотуберкулезный диспансер в Ильинке

Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Прибайкальский район провел встречу с волонтёрами и активом села Ильинка. Одним из первых стал вопрос о закрытии там республиканского противотуберкулезного диспансера.Алексей Цыденов рассказал собравшимся, что посетил диспансер до встречи с населением и после визита принято решение учреждение не закрывать.- Вопрос был о том, чтобы закрыть диспансер и перевести людей в городские учреждения. Но тут другой воздух и климат, корпуса стоят в лесу, для детей здесь лучше. Также это рабочие места, это достаточно значимый социальный объект. Поэтому принято решение диспансер сохранить, - отметил глава республики.В ближайшее время профильными министерствами будет проработан вопрос ремонта котельной на территории тубдиспансера и строительства детской площадки по программе «1000 дворов».Также в ходе общения с населением Алексей Цыденов дал поручение Минтрансу об увеличении частоты отправки парома на правобережную часть Прибайкальского района.Волонтер из села обратилась к главе республики с просьбой оказать содействие в закупке швейных машинок для изготовления тактических носилок, которые отправляют землякам на СВО.- Волонтеры у нас молодцы, по всей республике очень активные люди. И здесь, в том числе, в Ильинке создан волонтерский центр, который помогает своим воинам на СВО кто чем может. Безусловно, мы такую инициативу поддержим и швейными машинками, и материалом, - сказал Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии