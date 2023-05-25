Общество 25.05.2023 в 16:23

Глава Бурятии пообещал не закрывать противотуберкулезный диспансер в Ильинке

«Это значимый социальный объект, рабочие места», - сказал Алексей Цыденов
A- A+
Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии пообещал не закрывать противотуберкулезный диспансер в Ильинке
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе рабочей поездки в Прибайкальский район провел встречу с волонтёрами и активом села Ильинка. Одним из первых стал вопрос о закрытии там республиканского противотуберкулезного диспансера.

Алексей Цыденов рассказал собравшимся, что посетил диспансер до встречи с населением и после визита принято решение учреждение не закрывать.

- Вопрос был о том, чтобы закрыть диспансер и перевести людей в городские учреждения. Но тут другой воздух и климат, корпуса стоят в лесу, для детей здесь лучше. Также это рабочие места, это достаточно значимый социальный объект. Поэтому принято решение диспансер сохранить, - отметил глава республики.

В ближайшее время профильными министерствами будет проработан вопрос ремонта котельной на территории тубдиспансера и строительства детской площадки по программе «1000 дворов».

Также в ходе общения с населением Алексей Цыденов дал поручение Минтрансу об увеличении частоты отправки парома на правобережную часть Прибайкальского района.

Волонтер из села обратилась к главе республики с просьбой оказать содействие в закупке швейных машинок для изготовления тактических носилок, которые отправляют землякам на СВО.

- Волонтеры у нас молодцы, по всей республике очень активные люди. И здесь, в том числе, в Ильинке создан волонтерский центр, который помогает своим воинам на СВО кто чем может. Безусловно, мы такую инициативу поддержим и швейными машинками, и материалом, - сказал Алексей Цыденов.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
диспансер

Все новости

В Улан-Удэ осужден горожанин, избивший до смерти жену
25.05.2023 в 16:48
БГУ выпустил шестой набор Школы юного юриста
25.05.2023 в 16:33
В Улан-Удэ все киоски и ларьки можно посмотреть на карте
25.05.2023 в 16:26
Глава Бурятии пообещал не закрывать противотуберкулезный диспансер в Ильинке
25.05.2023 в 16:23
В Улан-Удэ начался ремонт дороги по улице Революции 1905 года
25.05.2023 в 16:07
Жители Улан-Удэ задали новый «канализационный тренд»
25.05.2023 в 15:42
В Улан-Удэ вручили награды родным погибших на СВО бойцов
25.05.2023 в 15:01
В Улан-Удэ найден пропавший ребенок
25.05.2023 в 14:46
«Бежал к хозяину под дождем»
25.05.2023 в 14:38
Игорь Марковец «Хэлэлгэ заһадаг багшанарай ажал ехэ хүндэтэй»
25.05.2023 в 14:20
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 мая

Читайте также
В Улан-Удэ осужден горожанин, избивший до смерти жену
Семейная трагедия произошла 2 января на фоне алкогольного опьянения
25.05.2023 в 16:48
БГУ выпустил шестой набор Школы юного юриста
Ученики школ  Улан-Удэ провели два месяца в стенах университета
25.05.2023 в 16:33
В Улан-Удэ начался ремонт дороги по улице Революции 1905 года
В ходе работ улицу полностью перекрывать не будут
25.05.2023 в 16:07
Жители Улан-Удэ задали новый «канализационный тренд»
Горожане стали смывать в унитазы упаковки от тортов, «чокопаев» и пакеты от порошков
25.05.2023 в 15:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru