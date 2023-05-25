Общество 25.05.2023 в 16:33

БГУ выпустил шестой набор Школы юного юриста

Ученики школ  Улан-Удэ провели два месяца в стенах университета
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Текст: Номер один
БГУ выпустил шестой набор Школы юного юриста
Ученики школ  Улан-Удэ провели два месяца в стенах Бурятского государственного университета, получая знания по различным правовым дисциплинам от лучших преподавателей юридического факультета. Будущие юристы  узнали о влиянии государства и власти на общество и провели исторический экскурс в развитие права. Благодаря интересным занятиям с опытными лекторами-практиками раскрыли для себя  значение международного права в деятельности юриста. Особое внимание было уделено роли Конституции, правам и свободам человека и гражданина и механизмам их защиты.  

Молодые люди открыли для себя и мир уголовного права и процесса в ходе экскурсии в следственное управление Следственного комитета по Республике Бурятия, где с ними провели интереснейшие занятия  заместитель руководителя следственного управления подполковник юстиции  Антон Золотоев и инспектор следственного управления, подполковник юстиции, кандидат юридических наук, доцент ЮФ БГУ  Баярма Самданова.

Ребята узнали о профессии следователя, интересных деталях их деятельности, возможностях и трудностях в работе следователя. Выпускник ЮФ БГУ Антон Золотоев поделился своим личным опытом, рассказал о нюансах следствия при раскрытии резонансных уголовных дел в нашей республике.

На занятиях по криминалистике школьники проверили себя на детекторе лжи и детально изучили отпечатки пальцев и, помимо всего этого, разыграли с преподавателями-цивилистами увлекательный судебный процесс «Встать! Суд идет».

Шестой набор Школы юного юриста отметился рекордным количеством слушателей – 40 учащихся 7-11 классов. Несмотря на многочисленность, школьники показали себя дружным и слаженным коллективом. Помимо увлекательного учебного процесса, школьники получили возможность приобрести новых знакомых и друзей.

В качестве заключительного занятия была проведена экскурсия по зданию Народного Хурала. В большом зале заседаний, в котором проводятся сессии парламента, школьники примерили на себя роль депутатов, ознакомились с электронной системой голосования и задали многочисленные вопросы заместителю председателя Народного Хурала Бурятии Татьяне  Мантатовой, председателю Комитета по государственному устройству Виктору  Малышенко и председателю Комитета по социальной политике Игорю Марковцу.  Депутаты рассказали школьникам о внутреннем устройстве республиканского парламента, о своем пути в политику и о своей деятельности. Выпускница первого выпуска ЮФ БГУ, кандидат юридических наук Татьяна Мантатова рассказала также о своих годах студенчества и дальнейшей преподавательской деятельности на юрфаке и преимуществах юридического образования и ученой степени.

После обстоятельного искреннего общения декан юрфака Эльвира  Раднаева и парламентарии  Бурятии торжественно вручили  свидетельства о прохождении обучения в ключевом центре дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации имени М.П. Хабаева» по образовательной программе «Школа юного юриста» и сказали свои слова напутствия молодым людям, которым предстоит найти свое призвание и дело жизни.

Юридический факультет БГУ и Дом научной коллаборации имени М.П. Хабаева благодарят депутатов Народного Хурала Бурятии за плодотворное сотрудничество в сфере правового просвещения и, конечно же, замечательных   выпускников шестого выпуска Школы юного юриста за эти два месяца интересного общения и взаимодействия!  

Фото: «Номер один»
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