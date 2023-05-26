Общество 26.05.2023 в 15:02

Жители мкр. Стеклозавод в Улан-Удэ жалуются на усилившийся запах с очистных сооружений

Запах нечистот усилился из-за их перемещения

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Текст: "Номер один"
Жители мкр. Стеклозавод в Улан-Удэ жалуются на усилившийся запах с очистных сооружений

В мкр. Стеклозавод в последние дни усилился неприятный запах, доносящийся с очистных сооружений. Мы решили разобраться, с чем это связано, тем более что недавно городские власти сообщали о том, что на борьбу с запахами от очистных бросили спецмикробов.

Как сообщили «Номер один» в МУП «Водоканал», причиной распространяющегося неприятного запаха со стороны правобережных очистных сооружений мкрн. Стеклозавод стало перемещение осадка сточных вод с иловых карт.

- Подрядные организации вывозят иловый осадок, освобождая территорию для строительства новых объектов - блока термической сушки осадков сточных вод, озонаторной станции с контактными резервуарами, а также блока доочистки и ульрафиолетового обеззараживания сточных вод, - говорит начальник отдела экологии МУП «Водоканал» Антон Иванов.

Ранее сообщалось, что 15 мая в Улан-Удэ специалисты «Водоканала» провели первую ежегодную поверхностную обработку иловых площадок правобережных и левобережных очистных сооружений, которые расположены в микрорайне Стеклозавод и селе Сотниково.

Препарат нейтрализует неприятные запахи и ускоряет процессы по переработке осадка.

- Те площадки, которые уже были обработаны препаратом, фактически не выделяют никаких запахов. При обработке поверхность иловых карт покрывается специальной коркой, которая препятствует выделению запахов в окружающую среду. При транспортировке это целостное покрытие было нарушено, - поясняет «Номер один» причину возникновения неприятных запахов Антон Иванов.

«Водоканал» написал письмо руководству «Дирекции по реконструкции ПОСК» (организации, курирующей реконструкцию очистных) с просьбой о том, чтобы в ближайшее время организация провела обработку осадка перевезенного на другую площадку.

В МУП «Водоканал» обещают, что для нормализации обстановки будут проводить микробиологическую обработку иловых карт в течение всего лета.

Как сообщил «Номер один» руководитель «Дирекции по реконструкции ПОСК» Евгений Авраменко, реконструкцию очистных сооружений планируется завершить до конца 2024 года, в начале 2025 года ожидается ввод очистных в эксплуатацию.


Фото: "Номер один"

 

 

Теги
очистные сооружения стеклозавод водоканал

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