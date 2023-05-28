Овцеводы Бурятии примут участие во втором этапе Всероссийской выставки племенных овец и коз

Овцеводческие хозяйства Бурятии примут участие во втором этапе Всероссийской выставки племенных овец и коз. Она пройдет с 7 по 9 июня в Чите, сообщили в минсельхозпроде республики.Бурятию представят одно генофондное хозяйство и три племенных репродуктора. Генофондное хозяйство «Бурятская овца» представит на суд жюри овец бурятской полугрубошерстной породы. Племенные репродукторы «Ульдурга» и «Шибертуй» представят овец породы буубэй, а СПК «Иро» - овец бурятского типа забайкальской тонкорунной породы.Во втором этапе выставки также примут участие более 20 племенных хозяйств из Алтая, Тувы, Хакасии, Алтайского края и Забайкалья. Всего будет представлено свыше 200 овец и коз. Экспертная комиссия определит лучших животных. Главным призом второго этапа станет автомобиль «Нива».В ходе выставки состоится научно-практическая конференция «Овцеводство и козоводство Российской Федерации: состояние и перспективы развития» и пройдут круглые столы, где участники обсудят пути решения проблем отрасли. Участниками форума станут ведущие ученые страны, представители минсельхоза РФ и Национального союза овцеводов.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz