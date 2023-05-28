Общество 28.05.2023 в 12:06

Овцеводы Бурятии примут участие во втором этапе Всероссийской выставки племенных овец и коз

Более 20 племенных хозяйств от  Алтая до Забайкалья привезут на выставку свыше 200 овец и коз
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Овцеводы Бурятии примут участие во втором этапе Всероссийской выставки племенных овец и коз
Овцеводческие хозяйства Бурятии примут участие во втором этапе Всероссийской выставки племенных овец и коз. Она пройдет с 7 по 9 июня в Чите, сообщили в минсельхозпроде республики.

Бурятию представят одно генофондное хозяйство и три племенных репродуктора. Генофондное хозяйство «Бурятская овца» представит на суд жюри овец бурятской полугрубошерстной породы. Племенные репродукторы «Ульдурга» и «Шибертуй» представят овец породы буубэй, а СПК «Иро» - овец бурятского типа забайкальской тонкорунной породы.

Во втором этапе выставки также примут участие более 20 племенных хозяйств из Алтая, Тувы, Хакасии, Алтайского края  и Забайкалья. Всего будет представлено свыше 200 овец и коз. Экспертная комиссия определит лучших животных. Главным призом второго этапа станет автомобиль «Нива».

В ходе выставки состоится научно-практическая конференция «Овцеводство и козоводство Российской Федерации: состояние и перспективы развития» и пройдут круглые столы, где участники обсудят пути решения проблем отрасли. Участниками форума станут ведущие ученые страны, представители минсельхоза РФ и Национального союза овцеводов.

Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz
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