Дарима Линховоин вошла в жюри Международного конкурса имени Чайковского

Руководитель оперной труппы Бурятского театра оперы и балета, народная артистка России Дарима Линховоин вошла в жюри XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского в номинации «сольное пение», сообщили в пресс-службе театра.По словам Даримы Линховоин, для нее это большая честь. На протяжении многих лет она готовила солистов Бурятского театра оперы и балета для участия в Конкурсе имени П.И. Чайковского (Ольга Аюрова, Намхай Мунхзул, Ариунбаатар Ганбаатар, Мария Балданова). Напомним, в 2015 году солист бурятской оперы Ариунбаатар Ганбаатар стал обладателем гран-при престижного конкурса, после чего был приглашен в Мариинский театр.«Поздравляем Дариму Лхасарановну с таким важным событием! Это признание ее многолетнего труда и большого таланта, высокого уровня подготовки бурятских оперных певцов. Желаем ей ярких впечатлений от конкурса в новом ее качестве», - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Международный конкурс имени П.И. Чайковского учрежден 65 лет назад, проводится раз в четыре года и является крупнейшим событием в мире классической музыки. Творческое состязание традиционно является стартовой площадкой для молодых одаренных музыкантов, дает им возможность обрести любовь публики и признание мирового профессионального сообщества, начать блестящую международную карьеру.Конкурсные прослушивания в номинации «сольное пение» состоятся с 18 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге. Всего пройдет три тура, по результатам которых определят победителя.родилась в городе Ленинграде. В 1970 окончила специальную музыкальную школу при Ленинградской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1975 окончила Ленинградскую Государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1975 работает концертмейстером оперной труппы, а с 2013 года - художественным руководителем оперы Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова. Дарима Линховоин – народная артистка России, лауреат государственной премии Бурятии, победитель и дипломант международных конкурсов.Фото: пресс-служба БГАТОиБ/ Егор Бельских