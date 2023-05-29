Общество 29.05.2023 в 12:36

И все-таки доллары пахнут

Собаки Бурятской таможни помогают задерживать на границе валюту США
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Текст: Номер один
И все-таки доллары пахнут
Утверждение о том, что деньги не пахнут, не всегда верно. Все-таки пахнут. Во всяком случае, доллары. Это доказали собаки Бурятской таможни, с помощью которых выявлено 44 800 долларов, незаконно перемещаемых через границу.

Всего же в республике по итогам 2022 года в рамках таможенного контроля и оперативных мероприятий выявлено с помощью служебных собак 11 патронов, 45 граммов сильнодействующих веществ, 173 блока сигарет. В ходе совместных мероприятий с другими правоохранительными органами собаки помогли выявить более 900 патронов и около 700 граммов наркотических веществ, сообщили в пресс-службе таможни.

Кинологическому отделу Бурятской таможни 2 июня исполняется 15 лет. Только за последние пять лет с помощью собак было обнаружено более 15 кг наркотических средств, более 6 кг сильнодействующих веществ.



В таможенных органах кинологические подразделения являются составной частью правоохранительного блока. По словам заместителя начальника Бурятской таможни Александра Мартынова, собаки – это незаменимые помощники при таможенном контроле, а для кинолога, это своеобразный инструмент, помогающий выявлять запрещенные, а порой и опасные предметы, которые некоторые граждане пытаются перемещать через таможенную границу. Запахи, которые никогда не почувствует нос человека, учует собака, способная различать огромное их количество.

Он добавил, что в работе с собаками есть несколько важных моментов, которые должен учитывать кинолог. В первую очередь, это умение увидеть в щенке заведомо нужные рабочие качества, обучить его, и затем в процессе работы поддерживать навыки дрессировки на максимально высоком уровне, умело управлять собакой и уметь понимать ее реакцию.

На службе в Бурятской таможне состоят 22 служебных собаки, обученных на поиск денежных, наркотических средств, табака и взрывчатых веществ. В целях обеспечения служебной деятельности кинологического отдела, организации качественного использования служебных собак при проведении таможенного контроля на таможенных постах в регионе деятельности Бурятской таможни определены места дислокации специалистов-кинологов со служебными собаками: МАПП Кяхта, ЖДПП Наушки, ДАПП Монды, Улан-Удэнский таможенный пост. Все собаки социализированы.

Фото: Бурятская таможня
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