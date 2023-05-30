В Бурятии объявлена большая «охота» на вредителей

В Бурятии в нынешнем году запланировано проведение мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории на общей площади более 114 тысяч гектаров. Для этого будет использовано 921 феромонных и цветных ловушек, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.На сегодняшний день установлены ловушки в тепличном комплексе закрытого грунта, где выращивают орхидеи - на западного цветочного трипса. В дальнейшем будут установлены ловушки на картофельную моль, южноамериканский листовой минер, табачную белокрылку, трипс Пальма, южноамериканскую томатную моль, персиковую плодожорку, египетскую хлопковую совку, капрового жука, дынную муху, червец Комстока, тутовую щитовку, яблонную муху, американскую белую бабочку, американский коконопряд, средиземноморскую плодовую муху, калифорнийскую щитовку, персикоую плодожорку, восточную плодожорку, азиатский подвид непарного шелкопряда, сибирского шелкопряда и других карантинных вредителей.На складах, предназначенных для хранения подкарантинной продукции, будут установлены феромонные ловушки на капрового жука и четырехпятнистую зерновку.В ходе мониторинга планируется отобрать 1268 образцов карантинных вредителей для проведения различных исследований.Кроме того, в 2023 году в Бурятии продолжится инвентаризация карантинных фитосанитарных зон, установленных по золотистой картофельной нематоде, азиатскому подвиду непарного шелкопряда, сибирскому шелкопряду и по трем видам усачей рода Monochamus (Чёрный сосновый усач, Большой чёрный еловый усач, Малый чёрный еловый усач).Особое внимание будет уделено карантинному объекту – однолетнему паразитическому растению Повилики Cuscuta spp., ввиду широкого распространения на территории соседних регионов.После всего цикла обследований ловушки будут направлены на фитосанитарную экспертизу в аккредитованную лабораторию – Бурятский территориальный отдел Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР». В дальнейшем в случае обнаружения карантинных объектов будут проводиться специальные карантинные мероприятия, направленные на локализацию и уничтожение выявленных очагов.Фото: Россельхознадзор