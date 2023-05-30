Общество 30.05.2023 в 17:21

Улицы Улан-Удэ украсят 3300 новых деревьев

80 крупных рябин уже высадили по улице Октябрьской
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Текст: Евгения Гармаева
Улицы Улан-Удэ украсят 3300 новых деревьев

Сотрудники «Городского лесничества» высадили 80 крупных саженцев рябины вдоль улицы Октябрьская на разделительной полосе.

«Рябина хорошо переносит загазованный воздух, поэтому высаживается в городских парках и скверах, вдоль автострад. Дерево быстро растет, прибавляя в год по 30-50 см, и может достигать высоты 12 м»,

– сообщила директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.
 Это не единственное место, которое преобразится в городе в 2023 году. Например, в сквере «Зодчий» заканчивают высаживать свыше 80 саженцев можжевельника. Как сообщают в администрации города, всего этой весной в Улан-Удэ высадят более 3300 саженцев яблони, калины, клена Гиннала, смородины двуиглой, дерена белого, миндаля, можжевельника, рябины, ели, шиповника, акации, березы, серебристого тополя, боярышника и других.


Фото: администрация города

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