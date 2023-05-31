Общество 31.05.2023 в 09:35

В Бурятии медведи стали соучастниками мошенничества. Невольно

Легкая паника от их появления вблизи сел обернулась фиктивными договорами на охрану водозабора
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Текст: Номер один
В Бурятии медведи стали соучастниками мошенничества. Невольно
В Бурятии выявлен факт мошенничества на… медведях. Оказалось, что расплодившихся в тайге и местами обнаглевших косолапых не стоит бояться, так как на них вполне себе можно зарабатывать.

Прокуратура Кабанского района совместно с сотрудниками полиции, проверяя соблюдение бюджетного и антикоррупционного законодательства в деятельности муниципального унитарного предприятия, установила, что должностное лицо ввело в заблуждение руководителя учреждения об имеющейся опасности выхода из леса медведей на водозаборные сооружения. В связи с этим были заключены фиктивные договоры об охране территории водозабора и произведена их оплата.

Именно эти обстоятельства привели к хищению денежных средств в сумме 160 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор района направил материалы проверки в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. В итоге возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Проводится расследование.

Как сообщал «Номер один», в Кабанском районе Бурятии действительно участились случаи выхода медведей к людям. В частности, медведь был замечен на ул. Садовая и в районе моста в селе Заречье. Медведицу с медвежонком видели на трассе в 3 км от села Сухая в районе турбазы «Байкальские волны». Кроме того, в местности Новая земля возле села Сухая произошло нападение медведя на корову.

Отметим, медведей замечают и в других районах Бурятии. Так на днях жителям Баунтовского района на трассе повстречался медвежонок. В начале мая в Прибайкальском районе Бурятии был зафиксирован случай нападения медведя на человека. Происшествие случилось на лесной деляне в 5 км от села Покровка. Пострадавшего от атаки животного мужчину госпитализировали.

Впрочем, ничего страшного пока нет. По данным государственного мониторинга, в Бурятии обитает 6016 медведей. Это составляет 0,2 особи на 1000 гектаров охотничьих угодий. Максимально допустимое значение плотности популяции медведя по утвержденным минприроды России нормам составляет 1,5 особи. То есть численность медведя в Бурятии ниже этого норматива более чем в 7 раз.

Резких скачков численности медведя за последние 10 лет не наблюдается. Ежегодный прирост его популяции фиксируется в пределах 5-8% от численности при среднем биологическом показателе в 33%.  В прошлом году Бурприроднадзор принял 20 решений о регулировании численности медведя. По этим решениям добыто 18 косолапых.

Фото: pixabay.com
Теги
мошенничество медведи прокуратура

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