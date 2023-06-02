Общество 02.06.2023 в 09:58

В Улан-Удэ задержан похититель велосипеда

Грабеж произошел по классической схеме «Дай прокатиться»
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ задержан похититель велосипеда
В полицию Улан-Удэ поступила информация о том, что неизвестный открыто похитил велосипед у мужчины возле магазина в пригородном микрорайоне Хойтобэе и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники вневедомственной охраны, получив ориентировку на угнанный велосипед, в ходе поисковых мероприятий на федеральной трассе возле села Нур-Селение задержали подозреваемого, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

В ходе разбора задержанный 25-летний парень сознался, что совершил грабеж – попросил у мужчины велосипед прокатиться, а затем уехал на нем в неизвестном направлении.

Задержанный, ранее судимый улан-удэнец, похищенный велосипед стоимостью 20 тысяч рублей спрятал в поле для дальнейшей реализации.

Возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества.

Фото: Росгвардия
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преступность грабеж задержание

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