В Улан-Удэ задержан похититель велосипеда

В полицию Улан-Удэ поступила информация о том, что неизвестный открыто похитил велосипед у мужчины возле магазина в пригородном микрорайоне Хойтобэе и скрылся в неизвестном направлении.Сотрудники вневедомственной охраны, получив ориентировку на угнанный велосипед, в ходе поисковых мероприятий на федеральной трассе возле села Нур-Селение задержали подозреваемого, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.В ходе разбора задержанный 25-летний парень сознался, что совершил грабеж – попросил у мужчины велосипед прокатиться, а затем уехал на нем в неизвестном направлении.Задержанный, ранее судимый улан-удэнец, похищенный велосипед стоимостью 20 тысяч рублей спрятал в поле для дальнейшей реализации.Возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества.Фото: Росгвардия