Общество 02.06.2023 в 09:58
В Улан-Удэ задержан похититель велосипеда
Грабеж произошел по классической схеме «Дай прокатиться»
Текст: Номер один
В полицию Улан-Удэ поступила информация о том, что неизвестный открыто похитил велосипед у мужчины возле магазина в пригородном микрорайоне Хойтобэе и скрылся в неизвестном направлении.
Сотрудники вневедомственной охраны, получив ориентировку на угнанный велосипед, в ходе поисковых мероприятий на федеральной трассе возле села Нур-Селение задержали подозреваемого, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
В ходе разбора задержанный 25-летний парень сознался, что совершил грабеж – попросил у мужчины велосипед прокатиться, а затем уехал на нем в неизвестном направлении.
Задержанный, ранее судимый улан-удэнец, похищенный велосипед стоимостью 20 тысяч рублей спрятал в поле для дальнейшей реализации.
Возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества.
Фото: Росгвардия
Сотрудники вневедомственной охраны, получив ориентировку на угнанный велосипед, в ходе поисковых мероприятий на федеральной трассе возле села Нур-Селение задержали подозреваемого, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
В ходе разбора задержанный 25-летний парень сознался, что совершил грабеж – попросил у мужчины велосипед прокатиться, а затем уехал на нем в неизвестном направлении.
Задержанный, ранее судимый улан-удэнец, похищенный велосипед стоимостью 20 тысяч рублей спрятал в поле для дальнейшей реализации.
Возбуждено уголовное дело по факту открытого хищения чужого имущества.
Фото: Росгвардия
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