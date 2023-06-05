Общество 05.06.2023 в 11:04

В Бурятии проверят интеллект школьников

Для этого используют интеллектуальную игру
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии проверят интеллект школьников
В Бурятии впервые пройдет интеллектуальная игра среди учащихся школ и колледжей «Лига знаний». Она организуется Всероссийским обществом «Знание». Наша республика принимает в ней участие вместе со всеми другими регионами России.

«7 июня в республике пройдет региональный этап. Он является отбором на российский этап. Игра состоится на площадке БГУ», - рассказал министр образования Бурятии Валерий Поздняков.

Соберутся 13 команд из разных учебных заведений - более 60 человек. Из лучших учащихся будет сформирована объединенная команда республики. Ей и предстоит потом сразиться с командами из других регионов. Как отмечают в Минобразования республики, в ходе игры вопросы и задания будут не только в рамках программы школ и колледжей, но и выходящие за ее пределы.

Фото: «Номер один»
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