Общество 05.06.2023 в 11:03

В Улан-Удэ 85-летнюю пенсионерку спас от мошенников сотрудник банка

Пожилая женщина сохранила более 500 тыс рублей, которые собиралась направить злоумышленникам

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В Улан-Удэ 85-летнюю пенсионерку спас от мошенников сотрудник банка
В Улан-Удэ 85-летней горожанке на стационарный телефон 24 мая позвонили неизвестные и рассказали о том, что на ее банковском счету находятся ошибочно зачисленные денежные средства, которые необходимо срочно «вернуть», сообщили в МВД по Бурятии.

Злоумышленники оставили женщине сотовый номер телефона, благодаря которому координировали ее действия по «возврату» денежных средств и постоянно были с ней на связи. Отметим, что мошенники попросили женщину не рассказывать никому о своих действиях.

А 26 мая по указанию аферистов горожанка списала со своего банковского счета 520 тысяч рублей и отправилась в другой банк, чтобы зачислить их на так называемый безопасный счет.

В отделении банка гражданка с телефонной трубкой в одной руке и денежными банкнотами в другой привлекла внимание начальника одного из отделов - Тимура Хамнаева, который тут же поспешил на помощь пенсионерке.

Тимур попросил у женщины сотовый телефон и после короткого диалога понял, что на другом конце трубки мошенники. Банковский работник попросил клиентку перестать выполнять указания аферистов и вызвал наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники полиции совместно с банковским работником убедили женщину в том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия.

В результате проявленной бдительности удалось сохранить сбережения пенсионерки.

В торжественной обстановке оперуполномоченный ОСО УР Управления МВД России по Улан-Удэ майор полиции Эрдэни Халтанов вручил коллективу банка благодарственное письмо. Полицейский поблагодарил сотрудников банка за добросовестное исполнение гражданского долга и активную жизненную позицию, а также за содействие органам правопорядка в деле защиты интересов граждан от преступных посягательств.

Название банка в пресс-релизе МВД не уточняется.

Фото: unsplash.com
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преступность мошенники бабушка банк

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