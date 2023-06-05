В Улан-Удэ 85-летнюю пенсионерку спас от мошенников сотрудник банка

В Улан-Удэ 85-летней горожанке на стационарный телефон 24 мая позвонили неизвестные и рассказали о том, что на ее банковском счету находятся ошибочно зачисленные денежные средства, которые необходимо срочно «вернуть», сообщили в МВД по Бурятии.Злоумышленники оставили женщине сотовый номер телефона, благодаря которому координировали ее действия по «возврату» денежных средств и постоянно были с ней на связи. Отметим, что мошенники попросили женщину не рассказывать никому о своих действиях.А 26 мая по указанию аферистов горожанка списала со своего банковского счета 520 тысяч рублей и отправилась в другой банк, чтобы зачислить их на так называемый безопасный счет.В отделении банка гражданка с телефонной трубкой в одной руке и денежными банкнотами в другой привлекла внимание начальника одного из отделов - Тимура Хамнаева, который тут же поспешил на помощь пенсионерке.Тимур попросил у женщины сотовый телефон и после короткого диалога понял, что на другом конце трубки мошенники. Банковский работник попросил клиентку перестать выполнять указания аферистов и вызвал наряд полиции. Прибывшие на место сотрудники полиции совместно с банковским работником убедили женщину в том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия.В результате проявленной бдительности удалось сохранить сбережения пенсионерки.В торжественной обстановке оперуполномоченный ОСО УР Управления МВД России по Улан-Удэ майор полиции Эрдэни Халтанов вручил коллективу банка благодарственное письмо. Полицейский поблагодарил сотрудников банка за добросовестное исполнение гражданского долга и активную жизненную позицию, а также за содействие органам правопорядка в деле защиты интересов граждан от преступных посягательств.Название банка в пресс-релизе МВД не уточняется.Фото: unsplash.com