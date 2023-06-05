Общество 05.06.2023 в 12:57

Житель Бурятии едва не убил гостя за разбитое окно

Ранее судимый 50-летний мужчина нанес односельчанину многочисленные ранения в грудь
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Житель Бурятии едва не убил гостя за разбитое окно
В Бурятии 29 мая ранним утром в Еравнинскую центральную районную больницу из села Усть-Эгита  доставлен ранее судимый 32-летний мужчина с многочисленными колото-резаными ранениями грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «покушение на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По подозрению в совершении  преступления задержан ранее судимый 50-летний мужчина,  в компании с которым потерпевший употреблял спиртные напитки. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.

По данным следствия,  28 мая к обвиняемому в гости пришел знакомый, с которым они стали употреблять спиртные напитки. Уходя домой поздно ночью, потерпевший разбил окно в доме.  Хозяин дома схватил нож со стола и нанес ему множество ножевых ранений в грудь. Потерпевший, смог убежать от него и вызвать скорую помощь.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.

Фото: СКР
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