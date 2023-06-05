Житель Бурятии едва не убил гостя за разбитое окно

В Бурятии 29 мая ранним утром в Еравнинскую центральную районную больницу из села Усть-Эгита доставлен ранее судимый 32-летний мужчина с многочисленными колото-резаными ранениями грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «покушение на убийство», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 50-летний мужчина, в компании с которым потерпевший употреблял спиртные напитки. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение. Он заключен под стражу.По данным следствия, 28 мая к обвиняемому в гости пришел знакомый, с которым они стали употреблять спиртные напитки. Уходя домой поздно ночью, потерпевший разбил окно в доме. Хозяин дома схватил нож со стола и нанес ему множество ножевых ранений в грудь. Потерпевший, смог убежать от него и вызвать скорую помощь.По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.Фото: СКР