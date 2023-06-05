Жители района Бурятии пожаловались на воду с червями из-под крана

Сегодня в тг-канале «Весь Улан-Удэ» появился пост от жителей поселка Каменск, Кабанского района. По их словам, в населенном пункте есть проблема – в воде завелись насекомые. В доказательство к посту приложили видеоролик, на котором видно, что фильтр, установленный на холодную воду, буквально кишит червями.

«Фильтр на холодной воде простоял три недели. Что у нас с водой-то?»

- задает вопрос автор видео.



В сообщении уточняют, что это проблема актуальна не для всего поселка, а для половины жителей.



«Половина жителей потребляет воду с открытого водоема (который с живностью), другие пьют хорошую, со скважины. (…) Пути решения — либо увеличить количество хлора, что, по понятным причинам, не самый лучший вариант, либо перевести весь поселок на артезианскую воду со скважины. Однако без денег никуда»,

- пишет автор поста.



В администрации Кабанского района «Номер один» перенаправили в администрацию МО ГП «Каменское», однако, по указанным на официальном сайте номерам на звонок никто не отвечает. Тем временем, в посте добавляют, что сельчане намерены обратиться с проблемой в Роспотребнадзор.







Фото: скриншот из видео