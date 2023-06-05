Общество 05.06.2023 в 13:56

Жители района Бурятии пожаловались на воду с червями из-под крана

По словам обратившихся, неприятная ситуация возникла в Кабанском районе (ВИДЕО)
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Текст: Евгения Гармаева
Жители района Бурятии пожаловались на воду с червями из-под крана

Сегодня в тг-канале «Весь Улан-Удэ» появился пост от жителей поселка Каменск, Кабанского района. По их словам, в населенном пункте есть проблема – в воде завелись насекомые. В доказательство к посту приложили видеоролик, на котором видно, что фильтр, установленный на холодную воду, буквально кишит червями.

«Фильтр на холодной воде простоял три недели. Что у нас с водой-то?»

  - задает вопрос автор видео.
В сообщении уточняют, что это проблема актуальна не для всего поселка, а для половины жителей.


«Половина жителей потребляет воду с открытого водоема (который с живностью), другие пьют хорошую, со скважины. (…) Пути решения — либо увеличить количество хлора, что, по понятным причинам, не самый лучший вариант, либо перевести весь поселок на артезианскую воду со скважины. Однако без денег никуда»,

 - пишет автор поста.
В администрации Кабанского района «Номер один» перенаправили в администрацию МО ГП «Каменское», однако, по указанным на официальном сайте номерам на звонок никто не отвечает. Тем временем, в посте добавляют, что сельчане намерены обратиться с проблемой в Роспотребнадзор.




Фото: скриншот из видео

 

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кабанский район ЖКХ вода

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