Общество 05.06.2023 в 15:05

В Улан-Удэ участник СВО организовал новый парк

Инициативу поддержали власти, действующие военнослужащие и ветераны
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ участник СВО организовал новый парк
5 июня в 116-м квартале Улан-Удэ высадили саженцы сосны. Вскоре здесь появится уютная парковая зона, посвященная воинам – участникам специальной военной операции. Вместе с общественниками и активистами деревья посадил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Давайте вместе делать наш город, нашу республику зеленой, чистой. Огромное спасибо инициатору проекта - в честь наших воинов, которые сегодня защищают нашу Родину и тех, кто отдал свою жизнь, создается такой парк. Герои – все: те, кто защищают Родину – они герои. Уже то, что человек пошел на защиту своей родной земли – это уже подвиг», - отметил глава Бурятии.


Идея о создании новой парковой зоны принадлежит участнику СВО Вячеславу Самойлову. Он - руководитель охотничьего хозяйства «Атия» в Заиграевском районе, одного из лучших в Бурятии охотхозяйств площадью более 74 тысяч гектаров. Охотхозяйство помимо борьбы с браконьерами, проведения биотехнических мероприятий занимается восстановлением леса. Там есть свой лесопитомник, где выращивается более 150 тысяч саженцев сосны, голубой ели и кедра.

Хозяйство активно занимается биотехническими мероприятиями - обустраивает кормушки и солонцы для диких животных, уже создано более 100 объектов. На своих площадях специалисты сеют кормовые поля с овсом, клевером и люцерной, которыми питаются копытные. Семья Самойловых построила в селе Челутай церковь.

В прошлом году глава семьи Вячеслав принял решение идти добровольцем на СВО. После возвращения он передал в дар к 100-летию Республики Бурятия более 10 тысяч саженцев сосны с питомника охотхозяйства.

«Идея возникла, когда я находился в зоне проведения СВО - увековечить подвиг бойцов, которые с честью, мужеством выполняют поставленные задачи. Чтобы, когда бойцы вернутся, они могли прийти сюда с детьми. Деревья переживут не одно поколение нашего города и будут напоминать новым поколениям о событиях сегодняшнего дня», - рассказал Вячеслав Самойлов.


Акцию поддержали военнослужащие: действующие участники боевых действий и ветераны.

«Хочу выразить благодарность семье Самойловых и тем, кто эту акцию поддержал и воплотил, за такой подарок и бойцам, и республике в честь юбилея. Это хорошая и благородная идея, так как сегодня на передовой совершаются большие подвиги, достойные долгой памяти», - отметил участник специальной военной операции Тумэн.

«Я пришел сюда, присоединился к этой акции, чтобы выразить свое уважение всем, кто сражается в боях, и памяти о своих сослуживцах. Я служил в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, и каждый наш боец – это пример мужества», - рассказал Юрий Сушкеев - инструктор по огневой подготовке Центра военно-спортивной подготовки.


Инициативу по созданию парка поддержал и Бурприроднадзор Бурятии.

«Вячеслав Леонидович ушел добровольцем на СВО в октябре 2022 года. И на днях он вернулся и собрал всех нас в этом прекрасном деле. Парк станет символом вечной жизни, крепости и силы духа наших военнослужащих», - отметила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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