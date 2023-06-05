Общество 05.06.2023 в 17:22

В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов

Соответствующее распоряжение подписал мэр города
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вновь продлили запрет на посещение лесов
В связи с действием в Бурятии особого противопожарного режима в Улан-Удэ до 23 июня продлено ограничение на пребывание граждан в городских лесах и въезд в них транспортных средств. Соответствующее распоряжение подписал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Исключением являются работы, связанные с охраной лесов от пожаров, воспроизводству лесов и уходу за ними, а также аварийно-спасательные работы.

«В лесах и на прилегающих к ним территориях запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня, включая сжигание порубочных остатков, мусора, сухой травы и бытовых отходов. Проведение сельхозпалов, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях», - напомнили в мэрии.

Ограничения не распространяются на сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение островов Комсомольский, Богородский, футбольного поля на Верхней Березовке, мест проведения общегородских массовых мероприятий, баз отдыха, стадионов, детских лагерей, здравниц.

Патрулирование городских лесов для выявления нарушений введенного запрета продолжается.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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