Общество 12.06.2023 в 09:00

Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днем России

Дорогие земляки!
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Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днем России
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с государственным праздником нашей страны – Днем России!

С принятия 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете начался отсчет современной истории нашей страны, ставшей символом новой российской государственности.

День рождения страны наполнен любовью к Отечеству, гордостью за ее многовековую историю и полон веры в ее доброе будущее. Мы живем в самой большой стране в мире - богатой всеми природными ресурсами, живем единым российским народом, основой которого служат межнациональный мир и согласие.

На протяжении многих веков в Бурятии, сохраняя особую философию бытия и мудрости, в дружбе и согласии живут представители многих народов и национальных культур. Тесное переплетение традиций и обычаев разных национальностей сформировали на территории республики атмосферу спокойствия и мира, глубокого патриотизма и любви к малой родине.

Передавая это святое наследие из поколения в поколение, жители республики работают, учатся, растят детей. Своим созидательным трудом, основанным на принципах взаимного уважения, братства, добросердечности, мы развиваем родную Бурятию, вносим свой большой вклад в дело укрепления силы и мощи России.

Мы хотим жить в сильной и процветающей России, хотим обеспечить нашим детям достойное спокойное будущее. Это нас сплачивает и подвигает к дальнейшему труду и свершениям.

Дорогие земляки, желаю вам здоровья, благополучия, мира  и успехов во всех добрых делах!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Павлов В.А.
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