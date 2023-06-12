Председатель Хурала Бурятии поздравил жителей республики с Днем России

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с государственным праздником нашей страны – Днем России!С принятия 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете начался отсчет современной истории нашей страны, ставшей символом новой российской государственности.День рождения страны наполнен любовью к Отечеству, гордостью за ее многовековую историю и полон веры в ее доброе будущее. Мы живем в самой большой стране в мире - богатой всеми природными ресурсами, живем единым российским народом, основой которого служат межнациональный мир и согласие.На протяжении многих веков в Бурятии, сохраняя особую философию бытия и мудрости, в дружбе и согласии живут представители многих народов и национальных культур. Тесное переплетение традиций и обычаев разных национальностей сформировали на территории республики атмосферу спокойствия и мира, глубокого патриотизма и любви к малой родине.Передавая это святое наследие из поколения в поколение, жители республики работают, учатся, растят детей. Своим созидательным трудом, основанным на принципах взаимного уважения, братства, добросердечности, мы развиваем родную Бурятию, вносим свой большой вклад в дело укрепления силы и мощи России.Мы хотим жить в сильной и процветающей России, хотим обеспечить нашим детям достойное спокойное будущее. Это нас сплачивает и подвигает к дальнейшему труду и свершениям.Дорогие земляки, желаю вам здоровья, благополучия, мира и успехов во всех добрых делах!