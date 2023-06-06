В Улан-Удэ гаражи-«самоволки» начали свозить на специальную стоянку

Вчера в Улан-Удэ на специально оборудованную стоянку привезли первый самовольно установленный гараж, который забрали с участка вблизи ул. Жуковского, 23. Как сообщили в мэрии города, его перевезла подрядная организация в рамках муниципального контракта с администрацией Железнодорожного района.Перед вывозом гаражей районная администрация направляет владельцам требование освободить земельный участок в течение 15 дней.- Если в этот срок владелец не убирает гараж, то ему направляется повторное требование. В случае его неисполнения принимаются меры по переносу гаража на специализированную площадку. При этом перевозят и все его содержимое. Специалисты формируют опись имущества и осуществляют фотофиксацию, - пояснил директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Гараж хранится на специальной стоянке, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением, до решения суда о признании права муниципальной собственности на объект.- Если суд признает имущество бесхозяйным, то его обратят в муниципальную собственность и утилизируют, - сообщил Александр Солдаткин.Чтобы забрать свой гараж со специальной стоянки, его владельцу необходимо:- подать заявление в райадминистрацию с приложением документов, подтверждающих право собственности на данный объект и находящееся в нем имущество;- оплатить счет за хранение гаража на стоянке.- получив квитанцию об оплате, в течение трех дней забрать свой гараж со стоянки.Фото: мэрия Улан-Удэ