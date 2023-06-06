Общество 06.06.2023 в 17:55

Вблизи Большой Байкальской тропы заметили медведя

Зверь бродит недалеко от поселка Листвянка
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Текст: Евгения Гармаева
Вблизи Большой Байкальской тропы заметили медведя

В соцсетях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» предупреждают туристов: ходить в одиночку по Большой Байкальской тропе опасно. В окрестностях поселка Листвянка заметили медведя.

«Зверь попался на глаза людям в нескольких километрах от посёлка несколько дней назад. Инспекторы изучили следы хозяина тайги и предположили: именно этот молодой медведь заглядывает даже на окраины посёлка Листвянка Иркутского района. Отпечатки лап и прочие «доказательства» обнаружены в распадках вблизи улиц Чапаева и при входе на ББТ, на улице Гудина»,

 - говорится в сообщении.
Государственные инспекторы наблюдают за поведением хищника вблизи пешеходного маршрута и советуют туристам объединяться в группы и обозначать себя звуками при движении, не сходить с тропы и ни в коем случае не оставлять пищевые отходы.
 

«Судя по многим признакам, этот мишка недавно отделился от матери. И вынужден учиться самостоятельной жизни. Вблизи населённого пункта он ищет чем поживиться и прячется от крупных, агрессивных самцов. Взрослые особи не пойдут к человеческому жилью без веской причины. А этот - молодой, сейчас получает опыт взаимодействия с человеком. Важно, чтобы медведя не прикормили, не сделали «привязанным» к жилью и местам пребывания людей. Позже от откочует в тайгу, найдёт своё место. Иначе его ждёт незавидная судьба».

 - Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".
Ещё один «напряжённый» в медвежьем отношении участок Прибайкальского национального парка – Кругобайкальская железная дорога. Там в настоящее время медведей видят ежедневно машинисты поездов и некоторые посетители.



Фото: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"


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