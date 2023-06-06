Вблизи Большой Байкальской тропы заметили медведя

В соцсетях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» предупреждают туристов: ходить в одиночку по Большой Байкальской тропе опасно. В окрестностях поселка Листвянка заметили медведя.



«Зверь попался на глаза людям в нескольких километрах от посёлка несколько дней назад. Инспекторы изучили следы хозяина тайги и предположили: именно этот молодой медведь заглядывает даже на окраины посёлка Листвянка Иркутского района. Отпечатки лап и прочие «доказательства» обнаружены в распадках вблизи улиц Чапаева и при входе на ББТ, на улице Гудина»,

- говорится в сообщении.



Государственные инспекторы наблюдают за поведением хищника вблизи пешеходного маршрута и советуют туристам объединяться в группы и обозначать себя звуками при движении, не сходить с тропы и ни в коем случае не оставлять пищевые отходы.

«Судя по многим признакам, этот мишка недавно отделился от матери. И вынужден учиться самостоятельной жизни. Вблизи населённого пункта он ищет чем поживиться и прячется от крупных, агрессивных самцов. Взрослые особи не пойдут к человеческому жилью без веской причины. А этот - молодой, сейчас получает опыт взаимодействия с человеком. Важно, чтобы медведя не прикормили, не сделали «привязанным» к жилью и местам пребывания людей. Позже от откочует в тайгу, найдёт своё место. Иначе его ждёт незавидная судьба».

- Татьяна Десятова, научный сотрудник научного отдела ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".



Ещё один «напряжённый» в медвежьем отношении участок Прибайкальского национального парка – Кругобайкальская железная дорога. Там в настоящее время медведей видят ежедневно машинисты поездов и некоторые посетители.