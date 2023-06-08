Общество 08.06.2023 в 11:46

Верховный суд Бурятии признал законным приговор за контрабанду лесоматериалов

Осужденному директору фирмы не удалось оспорить реальный срок заключения
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Верховный суд Бурятии признал законным приговор за контрабанду лесоматериалов
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал 52-летнего директора лесопромышленного предприятия виновным в «контрабанде лесоматериалов» и в «применении насилия в отношении представителя власти», назначив ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс руб.

Судом установил, что в июне-июле 2020 года осужденный занимался скупкой незаконно заготовленной древесины, ее переработкой и последующей реализацией иностранным компаниям с использованием фиктивных документов. В результате преступных действий через таможенную границу ЕАЭС незаконно экспортировано более 370 кубометров лесоматериалов хвойных пород на общую сумму свыше 4,1 млн рублей.

Кроме того, директор в ходе проведения обыска при проведении предварительного расследования в помещении предприятия дважды ударил сотрудника СОБР Бурятской таможни, обеспечивающего установленный порядок при проведении следственного действия.

Не согласившись с приговором суда, осужденный, ссылавшийся на недоказанность своей вины, недостаточность собранных по делу доказательств, обжаловал его в апелляционном порядке, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы с участием государственного обвинителя – заместителя Бурятского транспортного прокурора 6 июня  Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения, жалобу осужденного – без удовлетворения.

Фото: pixabay.com
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