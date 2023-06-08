Общество 08.06.2023 в 13:47

«Миллион в огороде»

В Новосибирской области ищут хозяина для кота стоимостью до 1,5 млн рублей
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Текст: Номер один
«Миллион в огороде»
Жители новосибирского села Барышево нашли кота редкой породы саванна. Животное пряталось в кустах в одном из огородов. Кот редкий, и в Барышево таких никогда не водилось. В соцсетях уже распространили объявления, но хозяева так и не объявились. Какова же теперь судьба животного?

Думали – дикий зверь

История эта началась вечером 21 мая. Жительница Барышево нашла в огороде кота. Женщина забила тревогу: крупный пятнистый кот явно не выглядел домашним, пугающе рычал и шипел. Жительница даже позвонила не обычным зоозащитникам, а в Центр реабилитации диких животных, сравнила кота с леопардом, попросила забрать.

- Мы сформировали инициативную группу: сотрудники центра, волонтеры помощи кошкам и собакам. Наша задача была - отловить, оказать первую помощь и решить дальнейшую судьбу кота. Сначала мы подумали, что в огороде виверровая кошка или гибрид с дальневосточным котом. Позвонили в «Дом Тигра» - приют для диких кошек, там предположили, что это кот породы саванна, - рассказала КП-Новосибирск волонтер Алиса Богомолова.

Ловили кота сразу 10 человек, заходили с разных сторон. Потом отвезли в ветклинику. Оказалось, что потеряшка - действительно кот породы саванна, очень редкой в России и довольно модной среди заводчиков. Разные рейтинги относят эту породу к самым дорогим в мире. Первое поколение котов - дети африканских сервалов и домашних кошек. Размножаются они плохо. Чем дальше от прародителя, тем дешевле экземпляр. Но цена в любом случае немаленькая - от 200 тысяч рублей до 1,5 миллиона.

Старый хозяин плохо ухаживал

- Мы заранее составили план действий. Стали искать старых хозяев, но, кажется, мы их не найдем. Хорошие ли они люди? Почему они не выходят на связь до сих пор? Очень хочется, чтобы у котика был хороший человек, - говорит Алиса Богомолова.

Волонтеры также вышли и на заводчиков, вдруг там что-то знают о пропавшем коте. В России официально разводят саванн всего двое заводчиков. Еще двое - в Казахстане. Они расспросили коллег, оказалось, что никто в последнее время не продавал своих котят в Новосибирске. Каждая саванна - это трудно получаемое потомство, все коты обязательно чипируются. У этого же кота чипа не было, а значит, скорее всего, потомство получили неофициальным путем.

- Возможно, хозяева были неофициальными заводчиками. Сбежать кот мог откуда угодно и пройти до 100 километров за сутки. Жители Барышево говорят, что видели его в селе в течение недели. Он блудил и голодал. Ветеринары говорят, что хозяин держал его в тесной клетке и плохо убирал ее. Об этом говорят заживающие ожоги от мочи на подушечках лап, - говорит Алиса Богомолова.

Шквал звонков

Волонтеры разместили пост о поиске хозяев в соцсетях и получили шквал звонков и сообщений. Неудивительно, ведь животное эксклюзивное. До сих пор каждый день в соцсетях пишут сообщения из разных регионов России. Все хотят получить самую дорогую кошку в мире.

- Жалко этих котиков саванна - многие самцы, как и этот кот, бесплодны с рождения. Они долго привыкают к людям, не любят чужаков и ревнуют. Кот крупный, сильный и клыкастый. Можно подумать, что агрессивный, но нет. Как только он привыкает к человеку - это любовь на всю жизнь. Поэтому нужен человек с опытом работы с кошками, - объясняет Алиса Богомолова. - Будем пытаться найти подходящую семью, которая сможет обеспечить хороший уход.

Комментарий эксперта: «Папа - сервал, мама - кошка»

Хозяйка питомника в Челябинске Светлана Березина подтверждает: порода саванна сейчас на пике моды, но в интернете много предложений по продаже котят без документов. Котенок саванна с официальной родословной может стоить больше миллиона, все зависит от поколения.

- Очень ценятся котята саванна первой-второй генерации, это когда папа - сервал, а мама - кошка саванна. Они больше похожи на дикого предка: верные хозяину, как собаки, не боятся воды. 7 лет назад я покупала отца-производителя первой генерации за рубежом, это в пересчете миллион рублей, кошку той же породы нашла ему в России. Их дети второго поколения продаются за 300 тысяч рублей. Чем дальше поколение от дикого предка сервала, тем ниже цена. Первые два поколения - крупные, остальные - чуть больше домашних кошек, - прокомментировала КП-Новосибирск основатель питомника Savannah Spirit Светлана Березина.

Фото: предоставлено волонтерами ЦРДЖ / группа «Потеряшка.Нск» «ВКонтакте»
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кошка находка порода

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